HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Pemain Timnas Indonesia Elkan Baggott Jadi Sorotan Usai Bawa Ipswich Town Kalahkan Wolverhampton Wanderers di 32 Besar Carabao Cup 2023-2024!

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Rabu, 27 September 2023 |05:55 WIB
Pemain Timnas Indonesia Elkan Baggott Jadi Sorotan Usai Bawa Ipswich Town Kalahkan Wolverhampton Wanderers di 32 Besar Carabao Cup 2023-2024!
Elkan Baggott bermain sangat baik saat Ipsiwch Town menghadapi Wolves dini hari tadi (Foto: Instagram)
A
A
A

ELKAN Baggott menjadi sorotan usai berhasil membawa timnya, Ipswich Town mengalahkan Wolverhampton Wanderers di 32 Besar Carabao Cup 2023-2024. Elkan dilnilai bermain dengan sangat baik di laga tersebut.

Berlangsung di Portmand Road, Rabu (27/9/2023) dini hari WIB, Ipswich Town secara luar biasa berhasil menang mengalahkan Wolves, Hebatnya lagi kemenangan itu didapat setelah mereka tertinggal dua gol lebih dulu dari tim tamu.

Wolves unggul lebih dulu lewat gol Hwang Hee-chan dan Toti Gomes di awal babak pertama. Namun, Ipswich Town berhasil bangkit dan menyarangkan tiga gol aksi dari Omari Hutchinshon, Freddie Ladapo dan Jack Taylor.

Meski tidak ikut menyarangkan gol ke gawang Wolves, Elkan Baggott menjadi salah satu nama yang menjadi sorotan di laga kali ini. Bermain sebagai starter, peran Elkan dinilai sangat penting di lini pertahanan The Tractor Boys -julukan Ipswich Town.

Usai pertandingan, media sosial resmi Ipswich Town pun ramai mendapat pujian dari netizen. Beberapa dari mereka memuji permainan Elkan Baggott di laga tersebut.

