Melihat Hasil Kolaborasi Shin Tae-yong dan Indra Sjafri untuk Timnas Indonesia

MELIHAT hasil kolaborasi Shin Tae-yong dan Indra Sjafri untuk Timnas Indonesia menarik untuk diulas. Sebagaimana diketahui, pelatih Timnas Indonesia saat ini dipegang oleh juru taktik asal Korea Selatan, Shin Tae-yong.

Saat baru mulai menangani Timnas Indonesia, pelatih berusia 52 tahun itu langsung menangani tim nasional sejak kelompok U-19 hingga senior. Akan tetapi, padatnya jadwal Timnas Indonesia di 2023 membuat Shin Tae-yong keteteran.

Sejak awal 2023 ini, Shin Tae-yong dihadapkan dengan ajang Piala Asia U-20 dan persiapan Piala Dunia U-20 yang seyogyanya digelar di Indonesia. Ditambah lagi, Timnas Indonesia Senior juga memiliki agenda FIFA Matchday pada Maret lalu.

Sebab itu, ajang SEA Games 2023 di Kamboja kemudian diambil alih oleh Indra Sjafri, pelatih kawakan yang kala itu tengah menduduki jabatan sebagai Direktur Teknik PSSI.

Ini menjadi pertama kali bagi Indra Sjafri memegang jabatan pelatih Timnas Indonesia kembali setelah sekian lama melepas status pelatih. Selain itu, ini menjadi awal mula munculnya kolaborasi antara Shin Tae-yong dan Indra Sjafri.

Ya, pada SEA Games 2023 lalu, Indra Sjafri melakukan serangkaian seleksi untuk pemain yang akan dibawa ke SEA Games 2023 Kamboja. Diantara yang lolos, eks pelatih Timnas Indonesia U-19 di Piala AFF 2013 itu mengkombinasikan pemain-pemain anyar pilihannya dengan pemain yang telah dibentuk oleh Shin Tae-yong.

Beberapa nama anyar yang dibawa diantaranya adalah Muhammad Haykal Al Hafiz dan Jeam Kelly Sroyer. Sedangkan nama anak didik Shin Tae-yong ada Marselino Ferdinan, Pratama Arhan, hingga kapten tim Rizky Ridho.

Hasilnya luar biasa. Kolaborasi ini sukses membuat Indonesia meraih medali emas di SEA Games setelah 32 tahun lamanya. Indra Sjafri pun mengakui bahwa meski Shin Tae-yong tidak turun langsung, namun ada peran pelatih asal Korea Selatan itu dalam keberhasilan ini.