Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Kritik Wasit Liga 1, Riko Simanjuntak: Mereka Nunggu Kaki Kami Patah Dulu!

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Selasa, 26 September 2023 |01:06 WIB
Kritik Wasit Liga 1, Riko Simanjuntak: Mereka Nunggu Kaki Kami Patah Dulu!
Penggawa Persija Jakarta, Riko Simanjuntak (Foto: Media Persija)
A
A
A

BEKASI – Pemain Persija Jakarta, Riko Simanjuntak menyebut wasit Liga 1 tak pernah menggubris protes para pemain. Menurutnya, para wasit menunggu kaki pemain patah dahulu, baru mengambil keputusan tegas.

Hal itu dilontarkannya usai Persija ditahan imbang 1-1 oleh Bali United pada lanjutan Liga 1 2023-2024 di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Minggu (24/9/2023) malam WIB. Keputusan wasit pada laga tersebut memang menuai sorotan.

Wasit tak memberikan penalti untuk pelanggaran Haudi Abdillah terhadap Witan Sulaeman di kotak terlarang. Ofisial pertandingan juga hanya memberi tambahan waktu lima menit, padahal banyak waktu efektif terbuang pada laga tersebut.

Menurut Riko, kinerja wasit yang di bawah standar tidak terjadi satu atau dua kali. Bahkan menurut Riko, wasit tidak pernah menggubris protes para pemain dengan layak.

Riko menyebut wasit menunggu kaki para pemain patah dahulu, baru mengambil keputusan tegas. Padahal seharusnya wasit punya peran besar dalam melindungi para pemain.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/10/08/11/1629809/jadwal-timnas-indonesia-vs-arab-saudi-di-kualifikasi-piala-dunia-2026-comeback-paes-slm.jpg
Jadwal Timnas Indonesia vs Arab Saudi di Kualifikasi Piala Dunia 2026: Comeback Paes
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/06/Fermin_Aldeguer.jpg
Komentar Berkelas Fermin Aldeguer usai Pepet Rekor Gila Marc Marquez
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement