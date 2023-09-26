Kritik Wasit Liga 1, Riko Simanjuntak: Mereka Nunggu Kaki Kami Patah Dulu!

BEKASI – Pemain Persija Jakarta, Riko Simanjuntak menyebut wasit Liga 1 tak pernah menggubris protes para pemain. Menurutnya, para wasit menunggu kaki pemain patah dahulu, baru mengambil keputusan tegas.

Hal itu dilontarkannya usai Persija ditahan imbang 1-1 oleh Bali United pada lanjutan Liga 1 2023-2024 di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Minggu (24/9/2023) malam WIB. Keputusan wasit pada laga tersebut memang menuai sorotan.

Wasit tak memberikan penalti untuk pelanggaran Haudi Abdillah terhadap Witan Sulaeman di kotak terlarang. Ofisial pertandingan juga hanya memberi tambahan waktu lima menit, padahal banyak waktu efektif terbuang pada laga tersebut.

Menurut Riko, kinerja wasit yang di bawah standar tidak terjadi satu atau dua kali. Bahkan menurut Riko, wasit tidak pernah menggubris protes para pemain dengan layak.

Riko menyebut wasit menunggu kaki para pemain patah dahulu, baru mengambil keputusan tegas. Padahal seharusnya wasit punya peran besar dalam melindungi para pemain.