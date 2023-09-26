Jelang Laga Mallorca vs Barcelona, Xavi Hernandez Waspadai Potensi Kejutan

JELANG laga Mallorca vs Barcelona, Xavi Hernandez waspadai potensi kejutan. Xavi ogah jumawa meskipun La Blaugrana – julukan Barcelona – unggul segala-galanya dibandingkan Mallorca, yang merupakan tim papan bawah.

Barcelona melawat ke Iberostar Stadium sebagai pemuncak Liga Spanyol 2023-2024. Laga ini akan dimainkan pada Rabu (27/9/2023) dini hari WIB mendatang.

Di atas kertas, Barcelona seharusnya bisa mencuri tiga poin dengan mulus. Terlebih Mallorca baru satu kali menang dalam enam laga di Liga Spanyol musim ini.

Beda jauh dengan Barcelona, Los Bermellones – julukan Mallorca – sedang tergopoh-gopoh di peringkat ke-16. Mereka hanya unggul satu poin dari zona degradasi.

Kendati demikian, Xavi Hernandez ogah jumawa. Eks anak asuh Pep Guardiola semasa aktif bermain itu justru mewaspadai potensi kejutan sang tuan rumah.

“Mallorca adalah lawan yang sulit. Mereka memiliki banyak hal untuk ditawarkan dalam pertahanan dan bekerja sangat baik satu sama lain. Mereka secara fisik sangat kuat dan memiliki pemain dengan pendekatan langsung seperti Muriqui dan Darder,” kata Xavi dilansir laman resmi klub, Selasa (26/9/2023).

“Dan ini bukanlah sebuah perjalanan tandang yang mudah melawan tim yang ingin bangkit setelah kekalahan besar (dengan skor 3-5 di laga sebelumnya) dari Girona,” ujarnya menambahkan.