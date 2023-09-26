Usai Permalukan Real Madrid, Alvaro Morata Makin Pede Bawa Atletico Madrid Juara Liga Spanyol 2023-2024

MADRID – Atletico Madrid baru saja memenangi derby Madrid usai mempermalukan Real Madrid dengan skor 3-1 di pekan keenam Liga Spanyol 2023-2024, pada Senin 25 September 2023 dini hari WIB. Berkat kemenangan itu, striker Atletico, Alvaro Morata pun semakin percaya diri membawa Los Rojiblancos –julukan Atletico– untuk memenangkan Liga Spanyol musim ini.

Ya, Atletico Madrid berhasil mengamankan poin penuh usai kalahkan Real Madrid dengan skor 3-1 di Stadion Civitas Metropolitano, Madrid. Tampil di hadapan publiknya sendiri, pasukan Simeone mampu tampil apik dengan sukses menjinakkan Los Blancos -julukan Real Madrid.

Terbukti, Atletico Madrid sukses mencetak gol cepat di menit ke-4 lewat Morata, dan Antoine Griezmann di menit ke-18. Kemudian Real Madrid sempat memperkecil kedudukan lewat gol Toni Kroos di menit ke-35, tetapi Morata menjadi momok menakutkan karena sukses mencetak gol keduanya di menit ke-46.

Morata mengaku sangat senang bisa mencetak brace ke gawang mantan timnya itu. Pemain asal Spanyol ini juga mengakui bahwa dirinya sangat senang dengan performanya di musim ini ketimbang musim-musim sebelumnya.

“Yang saya perlukan adalah merasa penting. Dan tahun ini saya merasa lebih penting dibandingkan tahun lainnya,” kata Morata, dilansir dari Football Espana, Selasa (26/9/2023).

Striker berusia 30 tahun itu berharap bisa terus memberikan dampak positif untuk Atletico Madrid. Morata berambisi untuk membawa Los Rojiblancos meraih gelar juara Liga Spanyol musim ini.