Jadwal 32 Besar Carabao Cup 2023-2024 Pekan Ini: Ada Manchester United vs Crystal Palace hingga Newcastle United vs Manchester City

JADWAL 32 besar Carabao Cup 2023-2024 pekan ini akan diulas Okezone. Dari total 16 pertandingan babak 32 besar Piala Liga Inggris 2023-2024 pekan ini, di antaranya ada duel Manchester United vs Crystal Palace hingga Newcastle United vs Manchester City.

Putaran ketiga atau babak 32 besar Carabao Cup 2023-2024 bakal dilangsungkan pekan ini dari Rabu 27 September hingga Kamis 28 September 2023. Sebanyak 32 tim pun akan mentas di ajang tersebut, termasuk Ipswich Town, klub bek Timnas Indonesia, yakni Elkan Baggott.

Ipswich Town akan menjamu Wolverhampton Wanderers di babak 32 besar Carabao Cup 2023-2024. Sesuai jadwal, duel klub Elkan Baggott vs Wolves itu bakal dilangsungkan di Stadion Portman Road, Rabu, 27 September 2023 pukul 01.45 WIB.

Lantas, akankah Elkan Baggott kembali diberi kesempatan main lagi oleh pelatih Ipswich Town, Kieran McKenna? Sebagai informasi, bek jangkung Timnas Indonesia itu sebelumnya selalu dimainkan dalam 2 laga Ipswich Town di Carabao Cup 2023-2024.

Tercatat, Elkan Baggott bermain 90 menit di putaran pertama saat Ipswich Town menang 2-0 atas Bristol Rovers. Setelah itu, bek 20 tahun tersebut bermain 120 menit saat Ipswich Town menang atas Reading dalam adu penalti di putaran kedua.

Berkaca dari penampilan apiknya itu, Elkan Baggott berpeluang untuk kembali bermain melawan Wolves, tim Liga Inggris malam ini. Selain laga tersebut, babak 32 besar Carabao Cup 2023-2024 juga akan diramaikan oleh banyak tim-tim top Liga Inggris lainnya.