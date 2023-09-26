Ditawari Main di Liga Arab Saudi, Winger AC Milan Rafael Leao Bawa-Bawa Liga Champions!

DITAWARI main di Liga Arab Saudi, winger AC Milan, Rafael Leao, bawa-bawa Liga Champions! Pemain 24 tahun itu lebih memilih untuk memenangkan trofi Liga Champions ketimbang mendapat gaji besar yang mungkin bisa dia dapatkan di Liga Arab Saudi.

Bagi yang belum tahu, Rafael Leao bergabung dengan AC Milan sejak Agustus 2019. Pemain sayap Timnas Portugal itu didatangkan Rossoneri –julukan AC Milan- dari Lille dengan durasi kontrak hingga Juni 2023.

Namun, AC Milan rupanya masih membutuhkan jasa pemain berusia 24 tahun tersebut. Alhasil, klub raksasa Liga Italia itu memperpanjang kontrak Rafael Leao selama lima tahun atau hingga Juni 2028.

Pada musim ini, Rafael Leao telah mencetak 3 gol dan 2 assist untuk AC Milan di Liga Italia 2023-2024. Secara keseluruhan, dia sudah mencatatkan 169 penampilan dengan 46 gol dan 38 assist untu Rossoneri di semua kompetisi.

Rafael Leao juga berhasil mengantarkan AC Milan merih gelar juara Liga Italia 2021-2022. Namun, sang pemain asal Portugal itu belum pernah merasakan gelar juara Liga Champions Eropa bersama Rossoneri.