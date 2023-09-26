Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Ditawari Main di Liga Arab Saudi, Winger AC Milan Rafael Leao Bawa-Bawa Liga Champions!

Maulana Yusuf , Jurnalis-Selasa, 26 September 2023 |18:02 WIB
Ditawari Main di Liga Arab Saudi, Winger AC Milan Rafael Leao Bawa-Bawa Liga Champions!
Rafael Leao kala membela AC Milan. (Foto: AC Milan)
A
A
A

DITAWARI main di Liga Arab Saudi, winger AC Milan, Rafael Leao, bawa-bawa Liga Champions! Pemain 24 tahun itu lebih memilih untuk memenangkan trofi Liga Champions ketimbang mendapat gaji besar yang mungkin bisa dia dapatkan di Liga Arab Saudi.

Bagi yang belum tahu, Rafael Leao bergabung dengan AC Milan sejak Agustus 2019. Pemain sayap Timnas Portugal itu didatangkan Rossoneri –julukan AC Milan- dari Lille dengan durasi kontrak hingga Juni 2023.

Rafael Leao

Namun, AC Milan rupanya masih membutuhkan jasa pemain berusia 24 tahun tersebut. Alhasil, klub raksasa Liga Italia itu memperpanjang kontrak Rafael Leao selama lima tahun atau hingga Juni 2028.

Pada musim ini, Rafael Leao telah mencetak 3 gol dan 2 assist untuk AC Milan di Liga Italia 2023-2024. Secara keseluruhan, dia sudah mencatatkan 169 penampilan dengan 46 gol dan 38 assist untu Rossoneri di semua kompetisi.

Rafael Leao juga berhasil mengantarkan AC Milan merih gelar juara Liga Italia 2021-2022. Namun, sang pemain asal Portugal itu belum pernah merasakan gelar juara Liga Champions Eropa bersama Rossoneri.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/05/261/3017848/5-pemain-bintang-real-madrid-ini-punya-koleksi-trofi-liga-champions-lebih-banyak-ketimbang-barcelona-nomor-1-segera-pensiun-bxVeYoiVZG.jpg
5 Pemain Bintang Real Madrid Ini Punya Koleksi Trofi Liga Champions Lebih Banyak ketimbang Barcelona, Nomor 1 Segera Pensiun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/04/261/3017341/10-pemain-juara-liga-champions-yang-menang-di-kampung-halaman-nomor-1-jude-bellingham-eHvOQbm9la.jpg
10 Pemain Juara Liga Champions yang Menang di Kampung Halaman, Nomor 1 Jude Bellingham!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/261/3016608/pemain-keturunan-indonesia-ian-maatsen-jadi-sorotan-usai-blunder-di-laga-borussia-dortmund-vs-real-madrid-7scfRCFvLd.jpg
Pemain Keturunan Indonesia, Ian Maatsen Jadi Sorotan Usai Blunder di Laga Borussia Dortmund vs Real Madrid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/261/3016505/tutup-karier-dengan-juara-liga-champions-2023-2024-toni-kroos-ini-luar-biasa-RDdMI1uMg0.jpg
Tutup Karier dengan Juara Liga Champions 2023-2024, Toni Kroos: Ini Luar Biasa
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/09/11/1630239/drama-3-kali-penalti-timnas-indonesia-takluk-di-tangan-arab-saudi-avp.webp
Drama 3 Kali Penalti, Timnas Indonesia Takluk di Tangan Arab Saudi
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2024/09/02/saleh_al_shehri.jpg
Daftar 3 Striker Arab Saudi yang Bisa Jadi Mimpi Buruk Timnas Indonesia: Ada Pembunuh Argentina
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement