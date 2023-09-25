Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Apa yang Bakal Terjadi jika Shin Tae-yong Tak Lagi Melatih Timnas Indonesia?

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Senin, 25 September 2023 |22:05 WIB
Apa yang Bakal Terjadi jika Shin Tae-yong Tak Lagi Melatih Timnas Indonesia?
Shin Tae-yong bawakan perkembangan luar biasa kepada Timnas Indonesia (Foto: PSSI)
A
A
A

APA yang bakal terjadi jika Shin Tae-yong tak lagi melatih Indonesia? pertanyaan ini mungkin mulai muncul di benak para pecinta sepakbola tanah air. Pasalnya, kontrak pelatih asal Korea Selatan itu akan berakhir dalam beberapa bulan terdepan.

Seperti diketahui, Shin Tae-yong dikontrak oleh PSSI terhitung sejak akhir 2019 hingga akhir 2023 mendatang. Akan tetapi, karena gelaran Piala Asia 2023 yang diundur menjadi pada Januari hingga Februari mendatang membuat Shin Tae-yong akan menyelesaikan tugasnya di ajang tersebut.

Shin Tae-yong

Dan setelah gelaran Piala Asia 2023 berakhir, belum diketahui bagaimana nasib dari pelatih berusia 53 tahun tersebut.

Jika nantinya Shin Tae-yong dan PSSI sepakat untuk mengakhiri kerjasama, PSSI tentu akan segera mencari pengganti yang sepadan ataupun lebih dari Shin Tae-yong.

Secara prestasi, eks pelatih Timnas Korea Selatan itu telah meloloskan Indonesia ke kancah Piala Asia di tiga level berbeda, yakni U-20, U-23, dan juga Timnas Senior. Namun, hal itu masih dirasa kurang bagi sebagian orang karena belum ada satupun trofi yang Shin Tae-yong persembahkan.

Oleh karena itu, jika benar Shin Tae-yong tak lagi melatih Timnas Indonesia, tentu PSSI akan mencari pelatih yang mampu melampaui Shin Tae-yong dan dapat mempersembahkan trofi untuk Timnas Indonesia.

Namun hal itu tentu bukan perkara mudah, pasalnya ada banyak hal negatif yang mengintai Timnas Indonesia jika Shin Tae-yong benar-benar tak lagi melatih merah putih.

Pertama dari gaya permainan, saat ini, tim merah putih telah memiliki gaya permainan yang khas dan terbukti ampuh melawan tim-tim papan atas Asia bahkan dunia sekalipun. Terbukti, Indonesia mampu mengalahkan tim-tim peringkat 100 besar dunia dan mampu mengimbangi permainan Argentina.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/51/3175211/update_ranking_fifa_timnas_indonesia_jika_menang_imbang_dan_kalah_dari_arab_saudi_afc-IgMu_large.jpg
Update Ranking FIFA Timnas Indonesia jika Menang, Imbang atau Kalah dari Arab Saudi di Babak 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/51/3175209/jadwal_siaran_langsung_timnas_indonesia_vs_arab_saudi_di_babak_4_kualifikasi_piala_dunia_2026_malam_ini_afc-30b1_large.jpg
Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Arab Saudi di Babak 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Malam Ini: Wajib Menang, Garuda!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/51/3175208/media_inggris_prediksi_timnas_indonesia_kalah_dari_arab_saudi_afc-2dfY_large.jpg
Prediksi Timnas Indonesia vs Arab Saudi di Babak 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Versi Media Inggris: Garuda Kalah Tipis!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/51/3175194/ole_romeny-xZlb_large.jpg
Kisah Ole Romeny yang Jatuh Cinta dengan Indonesia, Ingin Jelajahi Tanah Air dari Jakarta hingga Lombok
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/10/07/11/1629585/protes-soal-wasit-kuwait-ditolak-afc-sekjen-pssi-yunus-nusi-semoga-netral-xqi.jpg
Protes Soal Wasit Kuwait Ditolak AFC, Sekjen PSSI Yunus Nusi: Semoga Netral
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2024/09/02/saleh_al_shehri.jpg
Daftar 3 Striker Arab Saudi yang Bisa Jadi Mimpi Buruk Timnas Indonesia: Ada Pembunuh Argentina
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement