Bobol Gawang Mantan Kiper Timnas Indonesia, Rahmat Arjuna Berharap Dilirik Shin Tae-yong

BEKASI - Penggawa Bali United, Rahmat Arjuna memiliki keinginan untuk membela Tim Nasional (Timnas) Indonesia. Karena itu, usai membobol mantan kiper Timnas Indonesia, yakni Andritany Ardhiyasa, Rahmat berharap besar dapat dilirik oleh pelatih Garuda, Shin Tae-yong.

Baru-baru ini pemain berusia 19 tahun itu mampu memamerkan kualitasnya bersama Serdadu Tridatu -julukan Bali United. Sebab, Rahmat mampu membobol gawang Persija yang dikawal mantan kiper Timnas Indonesia Andritany Ardhiyasa.

Dalam laga itu, Bali United pun mampu menahan imbang Persija dengan skor 1-1. Pertemuan kedua tim tersebut dalam pekan ke-13 Liga 1 2023-2024 di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Minggu 24 September 2023 malam WIB.

Laga Persija vs Bali United pun turut dipantau staf pelatih Timnas Indonesia. Tampaknya, staf pelatih tim itu sedang mencari pemain-pemain muda potensial.

Arjuna mengatakan setiap pemain profesional pastinya ingin tampil membela negaranya. Pasalnya, itu adalah sebuah prestasi tertinggi dalam sebuah karier sepak hol seorang pemain.