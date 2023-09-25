Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Bobol Gawang Mantan Kiper Timnas Indonesia, Rahmat Arjuna Berharap Dilirik Shin Tae-yong

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 25 September 2023 |21:35 WIB
Bobol Gawang Mantan Kiper Timnas Indonesia, Rahmat Arjuna Berharap Dilirik Shin Tae-yong
Pemain Bali United, Rahmat Arjuna. (Foto: Instagram/baliunitedfc)
A
A
A

BEKASI - Penggawa Bali United, Rahmat Arjuna memiliki keinginan untuk membela Tim Nasional (Timnas) Indonesia. Karena itu, usai membobol mantan kiper Timnas Indonesia, yakni Andritany Ardhiyasa, Rahmat berharap besar dapat dilirik oleh pelatih Garuda, Shin Tae-yong.

Baru-baru ini pemain berusia 19 tahun itu mampu memamerkan kualitasnya bersama Serdadu Tridatu -julukan Bali United. Sebab, Rahmat mampu membobol gawang Persija yang dikawal mantan kiper Timnas Indonesia Andritany Ardhiyasa.

Dalam laga itu, Bali United pun mampu menahan imbang Persija dengan skor 1-1. Pertemuan kedua tim tersebut dalam pekan ke-13 Liga 1 2023-2024 di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Minggu 24 September 2023 malam WIB.

Rahmat Arjuna

Laga Persija vs Bali United pun turut dipantau staf pelatih Timnas Indonesia. Tampaknya, staf pelatih tim itu sedang mencari pemain-pemain muda potensial.

Arjuna mengatakan setiap pemain profesional pastinya ingin tampil membela negaranya. Pasalnya, itu adalah sebuah prestasi tertinggi dalam sebuah karier sepak hol seorang pemain.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/10/07/11/1629479/persiapan-timnas-indonesia-mepet-patrick-kluivert-tetap-pede-kami-siap-hadapi-tantangan-ehm.jpg
Persiapan Timnas Indonesia Mepet, Patrick Kluivert Tetap Pede: Kami Siap Hadapi Tantangan
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/05/18/winger_timnas_indonesia_ragnar_oratmangoen.jpg
Dear Patrick Kluivert, Ragnar Oratmangoen Siap Starter Vs Arab Saudi!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement