HOME BOLA LIGA INDONESIA

Bali United Ditahan Persija Jakarta 1-1, Stefano Cugurra: Pertandingan Bagus

Cikal Bintang , Jurnalis-Senin, 25 September 2023 |02:08 WIB
Bali United Ditahan Persija Jakarta 1-1, Stefano Cugurra: Pertandingan Bagus
Pelatih Bali United, Stefano Cugurra, bicara usai laga kontra Persija Jakarta (Foto: MPI/Cikal Bintang)
A
A
A

BEKASI - Pelatih Bali United, Stefano Cugurra, menyatakan pertandingan melawan Persija Jakarta di pekan ke-13 Liga 1 2023-2024 cukup bagus. Ia puas karena berhasil mencuri satu poin dari markas lawan.

Duel Persija Jakarta vs Bali United berakhir 1-1 di Stadion Patriot Candrabhaga, Kota Bekasi, Jawa Barat, Minggu 24 September 2023 malam WIB. Tim tamu unggul lebih dulu lewat sepakan Rahmat Arjuna (12').

Persija Jakarta vs Bali United

Pada babak kedua, Macan Kemayoran unggul jumlah pemain setelah Haudi Abdillah diusir keluar oleh wasit. Persija lalu mendominasi dan menyamakan kedudukan via tendangan terukur Ondrej Kudela (74'). Hasil ini membuat kedua tim harus puas berbagi satu poin.

Selepas laga, Teco cukup puas dengan hasil imbang. Mengingat, Persija dikenal berbahaya ketika bermain di kandang.

"Pertandingan bagus, menarik. Di sini kita tahu Persija setiap pertandingan main semangat. Apalagi di depan Jakmania, mereka main menyerang," kata Teco kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia (MPI), dikutip pada Senin (25/9/2023).

"Datang ke sini kita dapat satu poin. Dapat peluang emas ada di kita. Kita bertahan bagus. Kurang fokus dalam penyelesaian akhir," tambah pria asal Brasil itu.

Halaman:
1 2
      
