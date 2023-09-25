Persija Jakarta Ditahan Bali United 1-1, Thomas Doll Kritik Taktik Rebahan Lawan

BEKASI - Pelatih Persija Jakarta, Thomas Doll, mengkritik tajam taktik rebahan yang diterapkan oleh Bali United pada laga pekan ke-13 Liga 1 2023-2024. Menurutnya, taktik mengulur waktu semacam itu merusak permainan Macan Kemayoran.

Duel Persija Jakarta vs Bali United berakhir 1-1 di Stadion Patriot Candrabhaga, Kota Bekasi, Jawa Barat, Minggu (24/9/2023) malam WIB. Tim tamu unggul lebih dulu lewat sepakan Rahmat Arjuna (12').

Pada babak kedua, Macan Kemayoran unggul jumlah pemain setelah Haudi Abdillah diusir keluar oleh wasit. Persija lalu mendominasi dan menyamakan kedudukan via tendangan terukur Ondrej Kudela (74'). Hasil ini membuat kedua tim harus puas berbagi satu poin.

Selepas pertandingan, Doll mengungkapkan tidak senang dengan taktik Bali United yang membuang-buang waktu. Mantan pelatih Borussia Dortmund itu juga kesal waktu tambahan yang diberikan hanya sebentar.

"Dan lagi-lagi Bali United rebahan. Itu sangat merusak permainan. Waktu injury time cuma 5 menit," tutur Doll dalam konferensi pers pascalaga, Minggu (24/9/2023).

"Saya tidak mengerti padahal mereka (Bali United) banyak tidur. Padahal saya ingin mainkan sepak bola dengan baik. Menunjukkan sepak bola yang baik. Tapi di luar itu semua (kami) sudah berikan yang terbaik," tambah pria asal Jerman itu.