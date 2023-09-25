Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Jelang Laga Juventus vs Lecce, Massimiliano Allegri Peringatkan Satu Hal kepada Bianconeri

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 25 September 2023 |21:19 WIB
Jelang Laga Juventus vs Lecce, Massimiliano Allegri Peringatkan Satu Hal kepada Bianconeri
Massimiliano Allegri peringatkan Juventus agar tidak meremehkan Lecce (Foto: REUTERS)
A
A
A

JELANG laga Juventus vs Lecce, Massimiliano Allegri peringatkan satu hal kepada Bianconeri. Laga tersebut akan digelar di Allianz Stadium, Rabu (27/9/2023) dini hari WIB.

Bianconeri – julukan Juventus – melanjutkan petualangannya di Liga Italia 2023-2024 setelah menelan kekalahan perdana di musim ini dengan ditaklukkan Sassuolo 2-4 pada Sabtu (23/9/2023) lalu. Lawan berikutnya tidaklah mudah karena Lecce kini berada di peringkat ketiga klasemen dan memiliki pertahanan paling solid di Liga Italia 2023-2024 dengan hanya kebobolan empat gol.

Juventus

Di atas kertas, Juventus lebih unggul daripada Lecce tentunya. Namun, pelatih Massimiliano Allegri memperingatkan skuadnya untuk tidak meremehkan lawan.

"Kami menantang tim yang solid. Mereka bermain sangat baik, mereka punya pemain-pemain berteknik tinggi dan solid," ucap Allegri dilansir dari Tuttomercato, Senin (25/9/2023).

Pelatih berusia 56 tahun itu mengatakan Bianconeri pasti tidak akan meremehkan Lecce. Untuk itu timnya akan memberikan performa terbaik agar bisa membongkar kokohnya pertahanan tim lawan.

Halaman:
1 2
      
