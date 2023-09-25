Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Xavi Beber Penyebab Barcelona Sempat Tertinggal 0-2 dari Celta Vigo sebelum Comeback

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 25 September 2023 |04:52 WIB
Xavi Beber Penyebab Barcelona Sempat Tertinggal 0-2 dari Celta Vigo sebelum <i>Comeback</i>
Barcelona sempat tertinggal dua gol dari Celta Vigo sebelum akhirnya comeback (Foto: Reuters/Albert Gea)
A
A
A

BARCELONA - Pelatih Barcelona, Xavi Hernandez, angkat bicara soal situasi timnya yang sempat tertinggal 0-2 pada laga kontra Celta Vigo di jornada enam Liga Spanyol 2023-2024. Beruntung, Blaugrana bisa comeback dan menang 3-2 di laga itu.

Duel Barcelona vs Celta Vigo itu dilangsungkan di Stadion Olimpiade Lluis Companys, Minggu 24 September 2023 dini hari WIB. Tuan rumah sempat tertinggal 0-2 gara-gara gol Jorgen Strand Larsen (19') dan Anastasios Douvikas (76').

Celta Vigo sempat memimpin 2-0 atas Barcelona (Foto: Reuters/Albert Gea)

Namun, Barcelona mampu bangkit dan akhirnya meraih kemenangan dengan skor 3-2. Dua gol Robert Lewandowski (81', 85') dan Joao Cancelo (89') memastikan raihan tiga poin pada laga tersebut.

Xavi mengatakan Celta menampilkan pola permainan yang cukup baik dalam bertahan dan menyerang. Hal itu membuat Iago Aspas dan kawan-kawan bisa membobol gawang anak asuhnya lebih dulu.

"Celta Vigo brilian di lini belakang dan serangan balik mereka mematikan," ucap Xavi dilansir dari laman Barcelona, Senin (25/9/2023).

Pelatih asal Spanyol itu mengatakan pola permainan Barcelona pun bisa dibaca dengan baik oleh Celta. Kondisi itu membuat Lewandowski dan kawan-kawan sempat kesulitan dalam urusan mencetak gol.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/28/46/3014151/5-pemain-top-dunia-yang-diincar-real-madrid-untuk-gantikan-toni-kroos-nomor-1-joshua-kimmich-k9QyORqECz.jpeg
5 Pemain Top Dunia yang Diincar Real Madrid untuk Gantikan Toni Kroos, Nomor 1 Joshua Kimmich
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/28/46/3014116/ulangi-rekor-27-tahun-lalu-magis-santiago-bernabeu-bikin-real-madrid-tak-terkalahkan-di-kandang-sepanjang-musim-Rv9NUrkf04.JPG
Ulangi Rekor 27 Tahun Lalu, Magis Santiago Bernabeu Bikin Real Madrid Tak Terkalahkan di Kandang Sepanjang Musim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/27/46/3013717/terharu-diterima-dengan-baik-di-getafe-mason-greenwood-kirim-pesan-perpisahan-menyentuh-yhOHoXcQOe.jpg
Terharu Diterima dengan Baik di Getafe, Mason Greenwood Kirim Pesan Perpisahan Menyentuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/27/46/3013723/peringati-pelatih-baru-barcelona-xavi-hernandez-ini-klub-sulit-dengan-situasi-keuangan-yang-buruk-MEtzYVM8Xi.jpg
Peringati Pelatih Baru Barcelona, Xavi Hernandez: Ini Klub Sulit dengan Situasi Keuangan yang Buruk
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/10/07/50/1629595/ketua-koi-tak-ada-dualisme-organisasi-tinju-amatir-di-indonesia-yang-diakui-internasional-hanya-perbati-wax.jpg
Ketua KOI: Tak Ada Dualisme Organisasi Tinju Amatir di Indonesia, yang Diakui Internasional Hanya Perbati
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/07/15/striker_timnas_indonesia_u_23_jens_raven_kanan_m.jpg
Tiket Timnas Indonesia U-23 Vs India Sudah Dijual, Cuma Rp50.000 Cek Jadwal dan Cara Belinya di Sini!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement