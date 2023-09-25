Xavi Beber Penyebab Barcelona Sempat Tertinggal 0-2 dari Celta Vigo sebelum Comeback

Barcelona sempat tertinggal dua gol dari Celta Vigo sebelum akhirnya comeback (Foto: Reuters/Albert Gea)

BARCELONA - Pelatih Barcelona, Xavi Hernandez, angkat bicara soal situasi timnya yang sempat tertinggal 0-2 pada laga kontra Celta Vigo di jornada enam Liga Spanyol 2023-2024. Beruntung, Blaugrana bisa comeback dan menang 3-2 di laga itu.

Duel Barcelona vs Celta Vigo itu dilangsungkan di Stadion Olimpiade Lluis Companys, Minggu 24 September 2023 dini hari WIB. Tuan rumah sempat tertinggal 0-2 gara-gara gol Jorgen Strand Larsen (19') dan Anastasios Douvikas (76').

Namun, Barcelona mampu bangkit dan akhirnya meraih kemenangan dengan skor 3-2. Dua gol Robert Lewandowski (81', 85') dan Joao Cancelo (89') memastikan raihan tiga poin pada laga tersebut.

Xavi mengatakan Celta menampilkan pola permainan yang cukup baik dalam bertahan dan menyerang. Hal itu membuat Iago Aspas dan kawan-kawan bisa membobol gawang anak asuhnya lebih dulu.

"Celta Vigo brilian di lini belakang dan serangan balik mereka mematikan," ucap Xavi dilansir dari laman Barcelona, Senin (25/9/2023).

Pelatih asal Spanyol itu mengatakan pola permainan Barcelona pun bisa dibaca dengan baik oleh Celta. Kondisi itu membuat Lewandowski dan kawan-kawan sempat kesulitan dalam urusan mencetak gol.