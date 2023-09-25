Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

10 Pemain Chelsea Dipermalukan Aston Villa di Stamford Bridge, Mauricio Pochettino Ogah Salahkan Kartu Merah

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Senin, 25 September 2023 |10:16 WIB
10 Pemain Chelsea Dipermalukan Aston Villa di Stamford Bridge, Mauricio Pochettino Ogah Salahkan Kartu Merah
Mauricio Pochettino kala mendampingi Chelsea berlaga. (Foto: Reuters)
A
A
A

LONDON – Pelatih Chelsea, Mauricio Pochettino, mengomentari hasil laga melawan Aston Villa dalam lanjutan Liga Inggris 2023-2024. Mendapati Chelsea harus dipermalukan Aston Villa di Stamford Bridge karena tumbang 0-1, Pochettino ogah menyalahkan kartu merah yang diberikan wasit kepada pemainnya di babak kedua.

Ya, Chelsea harus bermain dengan 10 orang saja di laga kontra Aston Villa yang digelar di Stamford Bridge, London, Minggu 25 September 2023. Sebab, salah satu pemainnya, yakni Malo Gusto, mendapat kartu merah di babak kedua.

Chelsea vs Aston Villa

Pemain asal Prancis itu melanggar rekan senegaranya, Lucas Digne, dengan keras di menit ke-58. Berdasarkan tinjuauan video assistant referee (VAR), Gusto pun harus diganjar kartu merah langsung.

Pochettino menyebut jalannya pertandingan berubah 180 derajat setelah timnya harus tampil dengan 10 pemain. Eks pelatih Tottenham Hotspur dan Paris Saint Germain (PSG) itu pun turut menyayangkan insiden tersebut.

“Di babak pertama, kami pantas mendapatkan hasil lebih, saya pikir kami menguasai permainan. Babak kedua, kami memulai dengan keunggulan mereka, tetapi setelah kartu merah, permainan berubah,” kata Pochettino, dilansir Football London, Senin (25/9/2023).

“Kami perlu menilai 60 menit 11 melawan 11 dan kemudian dengan 10 pemain, itu adalah dua pertandingan berbeda,” lanjutnya.

Pochettino mengakui pelanggaran horror Gusto terjadi tepat di depan matanya. Namun, dia mengaku tidak melihat dengan jelas insiden tersebut.

Halaman:
1 2
      
