Bawa Al Nassr Menang 4-3 atas Al Ahli, Cristiano Ronaldo Lakukan Selebrasi Siu Penuh Emosional di Tengah Kabut Asap Usai Cetak Gol

MEGABINTANG asal Portugal, Cristiano Ronaldo, lakukan selebrasi siu penuh emosional di tengah kabut asap usai cetak gol dan bawa Al Nassr menang 4-3 atas Al Ahli. CR7 -julukan Cristiano Ronaldo- langsung berlari ke pojok lapangan dengan selebrasi khasnya itu yang membuat seisi stadion bergemuruh.

Seperti diketahui, Al Nassr berhasil mengalahkan Al Ahli dengan skor tipis 4-3 pada pekan ketujuh Liga Arab Saudi 2023-2024. Pertandingan tersebut berlangsung di King Saud University Stadium, Riyadh, Sabtu (23/9/2023) dini hari WIB.

Kemenangan Faris Najd -julukan Al Nassr- masing-masing dicetak via brace Cristiano Ronaldo (4', 52') dan dwigol Talisca (17', 45+6'). Sedangkan gol balasan Al Ahli, ini diperoleh lewat aksi Franck Kessie (30'), Riyad Mahrez 50' (P), dan F Al-Buraikan (87').

Menariknya, Cristiano Ronaldo melakukan selebrasi siu dengan penuh emosional di tengah kabut asap usai mencetak gol pertamanya di laga itu pada menit ke-4. Dalam video yang diunggah akun TikTok @risingballers, kabut asap itu dihasilkan dari sejumlah suporter yang menyalakan smoke bomb atau flare.

Cristiano Ronaldo pun langsung berlari ke arah gumpalan kabut asap itu di pojok lapangan untuk melakukan selebrasi khasnya yang begitu emosional. Seketika, CR7 dihampiri oleh banyak rekan setimnya untuk merayakan gol tersebut.

"Selebrasi Cristiano Ronaldo di tengah asap dengan suasana seperti ini. Video yang luar biasa. CR7 benar-benar berselebrasi siuu di menit ke-4," tulis keterangan unggahan akun TikTok @risingballers.