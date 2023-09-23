Kisah Konyol Manchester United Pernah Tolak Transfer Isco karena Ukuran Kepala Terlalu Besar

Manchester United pernah tolak Isco Alarcon karena alasan kepala pemain terlalu besar. (Foto: Instagram/iscoalarcon)

KISAH konyol Manchester United yang pernah menolak transfer untuk Isco karena alasan ukuran kepala terlalu besar menarik untuk diketahui. Hal ini terjadi pada 2013, tepat di mana Setan Merah terakhir kali meraih gelar Liga Inggris dan tepat setelah Sir Alex Ferguson meninggalkan tim.

Di bursa transfer musim panas kala itu, Isco menjadi salah satu target utama Manchester United. Hal itu tak lepas dari penampilan luar biasa Isco bersama Malaga serta predikat Golden Boy yang ia raih di tahun sebelumnya.

Berkali-kali pencari bakat Man United memantau perkembangan Isco dan permainannya. Namun, setelah penantian panjang itu Manchester United memutuskan untuk tidak memberikan kontrak pada gelandang serang asal Spanyol itu.

Batalnya Isco mendapat tawaran dari Man United menjadi kejutan mengingat betapa bagusnya jebolan akademi Valencia itu. Hal itu semakin mengejutkan setelah Man United mengungkapkan alasan menolak Isco adalah kepalanya yang terlalu besar.

"Dia bagus, tapi kurang cepat dan kepalanya terlalu besar untuk tubuhnya," jelas pencari bakat Manchester United kala itu dilansir dari Mirror, Sabtu (23/9/2023).

Mungkin ini adalah satu satu transfer batal yang paling disesalkan oleh Man United. Setelah ditolak Manchester United, Isco akhirnya memilih berlabuh ke pelukan raksasa Spanyol, Real Madrid.