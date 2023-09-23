Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Kisah Konyol Manchester United Pernah Tolak Transfer Isco karena Ukuran Kepala Terlalu Besar

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Sabtu, 23 September 2023 |19:49 WIB
Kisah Konyol Manchester United Pernah Tolak Transfer Isco karena Ukuran Kepala Terlalu Besar
Manchester United pernah tolak Isco Alarcon karena alasan kepala pemain terlalu besar. (Foto: Instagram/iscoalarcon)
A
A
A

KISAH konyol Manchester United yang pernah menolak transfer untuk Isco karena alasan ukuran kepala terlalu besar menarik untuk diketahui. Hal ini terjadi pada 2013, tepat di mana Setan Merah terakhir kali meraih gelar Liga Inggris dan tepat setelah Sir Alex Ferguson meninggalkan tim.

Di bursa transfer musim panas kala itu, Isco menjadi salah satu target utama Manchester United. Hal itu tak lepas dari penampilan luar biasa Isco bersama Malaga serta predikat Golden Boy yang ia raih di tahun sebelumnya.

Berkali-kali pencari bakat Man United memantau perkembangan Isco dan permainannya. Namun, setelah penantian panjang itu Manchester United memutuskan untuk tidak memberikan kontrak pada gelandang serang asal Spanyol itu.

Batalnya Isco mendapat tawaran dari Man United menjadi kejutan mengingat betapa bagusnya jebolan akademi Valencia itu. Hal itu semakin mengejutkan setelah Man United mengungkapkan alasan menolak Isco adalah kepalanya yang terlalu besar.

Isco Alarcon

"Dia bagus, tapi kurang cepat dan kepalanya terlalu besar untuk tubuhnya," jelas pencari bakat Manchester United kala itu dilansir dari Mirror, Sabtu (23/9/2023).

Mungkin ini adalah satu satu transfer batal yang paling disesalkan oleh Man United. Setelah ditolak Manchester United, Isco akhirnya memilih berlabuh ke pelukan raksasa Spanyol, Real Madrid.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/51/3174811/ole_romeny_dan_marselino_ferdinan-iB4d_large.jpg
Anggap Adik Sendiri, Ole Romeny Curhat Kehilangan Marselino Ferdinan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/51/3174200/simak_adu_gaji_marselino_ferdinan_dengan_pratama_arhan-2CrR_large.jpg
Adu Gaji Marselino Ferdinan dengan Pratama Arhan, Siapa Lebih Tinggi?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/51/3174189/simak_adu_harga_pasaran_pemain_termahal_arab_saudi_firas_al_buraikan_dengan_jay_idzes-GfKn_large.jpg
Adu Harga Pasaran Pemain Termahal Arab Saudi Firas Al-Buraikan dengan Jay Idzes, bak Bumi dan Langit?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/51/3173743/simak_kata_kata_mathew_baker_usai_tanda_tangan_kontrak_profesional_dengan_melbourne_city_fc-t71I_large.jpg
Kata-Kata Mathew Baker Usai Tanda Tangan Kontrak Profesional dengan Melbourne City
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/06/49/1629027/marc-marquez-tak-dendam-setelah-ditabrak-bezzecchi-di-motogp-indonesia-2025-pol.webp
Marc Marquez Tak Dendam setelah Ditabrak Bezzecchi di MotoGP Indonesia 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/06/pelatih_timnas_italia_gennaro_gattuso.jpg
Gattuso Lakukan Dua Perubahan Besar dalam Skuad Timnas Italia jelang Lawan Estonia dan Israel
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement