Kalahkan Union Berlin 1-0, Aurelien Tchouameni Percaya Diri Bawa Real Madrid Juara Liga Champions 2023-2024

Aurelien Tchouameni percaya diri Real Madrid jadi penantang gelar juara Liga Champions musim ini (Foto: REUTERS)

KALAHKAN Union Berlin 1-0, Aurelien Tchouameni percaya diri bawa Real Madrid juara Liga Champions 2023-2024. Meski baru menjalani satu laga, sang gelandang asal Prancis percaya diri Los Blancos – julukan Real Madrid – mampu menjadi juara.

Real Madrid memulai musim ini dengan meraih lima kemenangan beruntun di Liga Spanyol 2023-2024. Mereka kemudian melanjutkannya dengan mengalahkan Union Berlin 1-0 di Liga Champions 2023-2024 pada Rabu 20 September 2023 malam WIB.

Meski masih di awal musim, Aurelien Tchouameni sudah berani berbicara soal target di Liga Champions. Menurutnya Real Madrid selalu menjadi penantang untuk menjadi juara Liga Champions.

“Saya akan selalu mengatakan Real Madrid (untuk memenangkan Liga Champions)," kata Tchouameni dilansir dari Football Espana, Kamis (21/9/2023).

Los Blancos mengalami kesulitan pada hampir sepanjang laga ketika menghadapi Union Berlin. Mereka menang berkat gol telat Jude Bellingham pada masa injury time.