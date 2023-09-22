Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persebaya Surabaya vs Arema FC: Josep Gombau Sudah Persiapkan Segalanya demi Kemenangan Bajul Ijo

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 22 September 2023 |03:02 WIB
Persebaya Surabaya vs Arema FC: Josep Gombau Sudah Persiapkan Segalanya demi Kemenangan Bajul Ijo
Pelatih Persebaya Surabaya, Josep Gombau optimistis timnya bisa menang atas Arema FC di Liga 1 2023-2024 (Foto: Media Persebaya)
A
A
A

SURABAYA - Persebaya Surabaya akan menghadapi Arema FC di pekan ke-13 Liga 1 2023-2024. Pelatih Persebaya, Josep Gombau, mengklaim dirinya sudah mempersiapkan segala hal demi menargetkan kemenangan di laga berjuluk Derby Jatim itu.

Bajul Ijo -julukan Persebaya Surabaya- akan menjamu Arema FC di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Sabtu (23/9/2023) 15.00 WIB. Pertandingan yang sangat penting bagi kedua tim untuk mencuri kemenangan. Mengingat, ini laga Derby Jatim yang sarat dengan gengsi.

Gombau pun mengungkapkan bahwa laga tersebut sangat penting untuknya. Juru formasi asal Spanyol itu telah mempersiapkan timnya sebaik mungkin agar Persebaya bisa meraih kemenangan di Derby Jatim. Mengingat, dia memulai debutnya dengan buruk, yakni kalah dari Madura United 0-3.

"Kami sudah mempersiapkan semuanya, akan memberikan yang terbaik di lapangan," ucap Gombau, dilansir dari situs LIB, Kamis (21/9/2023).

"Laga penting buat saya, lawan Arema, kami targetkan meraih kemenangan," lanjutnya.

Namun Gombau juga sadar bahwa Arema FC bukan tim yang mudah untuk dikalahkan. Apalagi, tim berjuluk Singo Edan itu sedang dalam tren positif. Tiga laga terakhir belum terkalahkan, dengan merauh dua kemenangan, satu kali imbang.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/05/11/1662861/john-herdman-bakal-pelajari-budaya-indonesia-demi-melebur-dengan-skuad-garuda-nwn.webp
John Herdman Bakal Pelajari Budaya Indonesia demi Melebur dengan Skuad Garuda
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/01/05/michael_sianipar.jpg
Ketum FFI Tegaskan: Futsal Tidak Bisa Dipisahkan dari PSSI, Kunci Kemajuan Indonesia di Kancah Dunia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement