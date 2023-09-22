Persebaya Surabaya vs Arema FC: Josep Gombau Sudah Persiapkan Segalanya demi Kemenangan Bajul Ijo

SURABAYA - Persebaya Surabaya akan menghadapi Arema FC di pekan ke-13 Liga 1 2023-2024. Pelatih Persebaya, Josep Gombau, mengklaim dirinya sudah mempersiapkan segala hal demi menargetkan kemenangan di laga berjuluk Derby Jatim itu.

Bajul Ijo -julukan Persebaya Surabaya- akan menjamu Arema FC di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Sabtu (23/9/2023) 15.00 WIB. Pertandingan yang sangat penting bagi kedua tim untuk mencuri kemenangan. Mengingat, ini laga Derby Jatim yang sarat dengan gengsi.

Gombau pun mengungkapkan bahwa laga tersebut sangat penting untuknya. Juru formasi asal Spanyol itu telah mempersiapkan timnya sebaik mungkin agar Persebaya bisa meraih kemenangan di Derby Jatim. Mengingat, dia memulai debutnya dengan buruk, yakni kalah dari Madura United 0-3.

"Kami sudah mempersiapkan semuanya, akan memberikan yang terbaik di lapangan," ucap Gombau, dilansir dari situs LIB, Kamis (21/9/2023).

"Laga penting buat saya, lawan Arema, kami targetkan meraih kemenangan," lanjutnya.

Namun Gombau juga sadar bahwa Arema FC bukan tim yang mudah untuk dikalahkan. Apalagi, tim berjuluk Singo Edan itu sedang dalam tren positif. Tiga laga terakhir belum terkalahkan, dengan merauh dua kemenangan, satu kali imbang.