HOME BOLA LIGA INDONESIA

Jelang Laga Persebaya Surabaya vs Arema FC, Singo Edan Terancam Kehilangan 2 Pemain Asingnya

Avirista Midaada , Jurnalis-Rabu, 20 September 2023 |17:19 WIB
Jelang Laga Persebaya Surabaya vs Arema FC, Singo Edan Terancam Kehilangan 2 Pemain Asingnya
Bek Arema FC Ichaka Diarra berada dalam kondisi meragukan jelang menghadapi Persebaya Surabaya (Foto: Arema FC)
A
A
A

JELANG laga Persebaya Surabaya vs Arema FC, Singo Edan terancam kehilangan dua pemain asingnya. Bek tengah Ichaka Diarra berada dalam kondisi meragukan akibat cedera sedangkan striker Gustavo Almeida harus menjalani akumulasi kartu kuning.

Selain itu, ada beberapa nama pemain lokal seperti kapten tim Johan Alfarizi dan Asyraq Gufron yang diragukan tampil pada laga yang akan dihelat pada Sabtu (23/9/2023) sore mendatang.

Arema FC

“Kami punya beberapa masalah dengan beberapa pemain yang mungkin saja gak bisa tampil lawan Persebaya," kata Fernando Valente, pada Rabu (20/9/2023).

Fernando Valente mengatakan bahwa timnya kini masih menjalani pemusatan latihan di Bali yang telah dimulai sejak laga kontra Persita Tangerang pada 16 September 2023 lalu. Rencananya pemusatan latihan panjang ini masih berlanjut hingga H-2 menjelang laga melawan Persebaya.

Selama pemusatan latihan di Bali, pelatih berkebangsaan Portugal ini menyebut anak asuhnya terus berbenah dalam segala hal. Beberapa kesalahan yang sempat muncul di tiga laga terakhir, juga terus dibenahi jelang duel Derby Jawa Timur.

"Kondisi terakhir pemain saat ini, kami terus berbenah dari hari ke hari berikutnya untuk bersiap melawan Persebaya,” ungkapnya.

Halaman:
1 2
      
