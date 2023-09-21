Datangkan Joao Pedro, PSM Makassar Lengkapi Kuota Pemain Asing

MAKASSAR - PSM Makassar resmi mendatangkan pemain asal Timor Leste, Joao Pedro da Silva Freitas. Dengan mendatangkan kompatriot Gali Freitas itu, PSM pun berhasil melengkapi kuota pemain asing.

Ya, PSM Makassar mendatangkan Joao Pedro untuk melengkapi slot pemain asing mereka di AFC Cup 2023-2024. Kabar tersebut disampaikai lewat aku instagram resmi klub berjuluk Juku Eja tersebut.

"Joao Pedro Lengkapi Kuota Pemain Asing PSM di AFC Cup," tulis PSM Makassar di aku instagramnya, Kamis (21/9/2023).

"PSM Makassar resmi menambah pemain asing di kompetisi AFC Cup 2023/2024. Dia adalah Joao Pedro da Silva Freitas, asal Timor Leste, berusia 25 tahun," lanjutnya.

Tim polesan Bernardo Tavares ini akan memulai perjuangannya di AFC Cup 2023-2024 dengan melawan tim asal Vietnam, Hai Phong. Matchday perdana Grup H itu akan berlangsung di Lach Tray Stadium, Kamis (21/9/2023) pukul 19.00 WIB.