Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Paul Pogba dan Juventus Sudah Tak Saling Komunikasi, Segera Berpisah?

Maulana Yusuf , Jurnalis-Kamis, 21 September 2023 |16:39 WIB
Paul Pogba dan Juventus Sudah Tak Saling Komunikasi, Segera Berpisah?
Paul Pogba segera tinggalkan Juventus? (Foto: Instagram/@paulpogba)
A
A
A

PAUL Pogba dan Juventus dikabarkan sudah tak saling komunikasi. Menyusul adanya kabar kurang sedap ini, apakah gelandang Timnas Prancis tersebut akan berpisah dengan Bianconeri –julukan Juventus?

Sekadar diketahui, Paul Pogba resmi gabung Juventus pada 11 Juli 2022. Gelandang tengah berusia 30 tahun itu didatangkan si Nyonya Tua dengan status bebas transfer setelah sebelumnya habis kontrak dengan Manchester United per 30 Juni 2022.

Paul Pogba

Kedatangan Paul Pogba ke Turin merupakan kedua kalinya untuk berseragam Juventus. Sebelumnya, ia juga pernah membela klub raksasa Italia itu selama empat tahun pada periode 2012-2016, hingga akhirnya hijrah ke Manchester United dengan status pemain termahal dunia saat itu.

Namun, belakangan ini laman Juvefc melaporkan bahwa terjadi keheningan yang signifikan alias tidak ada komunikasi antara Juventus dan Paul Pogba. Situasi ini terjadi sejak muncul laporan mengenai dugaan kegagalan tes doping gelandang asal Prancis tersebut.

Paul Pogba dikabarkan telah menyampaikan informasi terkait zat yang diminumnya, yang mungkin mengandung zat terlarang. Sementara itu, Juventus dikabarkan tidak diberitahu Paul Pogba terkait penggunaan zat tersebut sehingga merasa dibohongi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/04/47/3017286/bareng-wni-di-italia-jay-idzes-rayakan-promosi-venezia-fc-ke-serie-a-2024-2025-1-2-3-cisss-xQPCofZRxY.jpg
Bareng WNI di Italia, Jay Idzes Rayakan Promosi Venezia FC ke Serie A 2024-2025: 1, 2, 3 Cisss!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/47/3016768/harga-pasar-jay-idzes-melonjak-drastis-setelah-antar-venezia-fc-promosi-ke-serie-a-2024-2025-tembus-rp44-miliar-ANV3nFXPAW.jpg
Harga Pasar Jay Idzes Melonjak Drastis Setelah Antar Venezia FC Promosi ke Serie A 2024-2025, Tembus Rp44 Miliar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/47/3016591/gara-gara-ini-pemain-timnas-indonesia-jay-idzes-takkan-didepak-venezia-fc-jelang-serie-a-2024-2025-9JmRwW3gL2.jpg
Gara-Gara Ini, Pemain Timnas Indonesia Jay Idzes Takkan Didepak Venezia FC Jelang Serie A 2024-2025?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/31/47/3015403/hasil-cremonese-vs-venezia-fc-di-leg-i-final-playoff-jay-idzes-dkk-selangkah-lagi-promosi-ke-serie-a-5mXLZV5Z0i.jpg
Hasil Cremonese vs Venezia FC di Leg I Final Playoff: Jay Idzes Dkk Selangkah Lagi Promosi ke Serie A!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/05/50/1662937/tyson-fury-comeback-lagi-gypsy-king-kembali-naik-ring-di-tahun-2026-kaz.webp
Tyson Fury Comeback Lagi, Gypsy King Kembali Naik Ring di Tahun 2026
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/15/pelatih_manchester_united_ruben_amorim.jpg
Rekor Mengerikan Ruben Amorim di Man United, Terburuk Sejak 1971
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement