Paul Pogba dan Juventus Sudah Tak Saling Komunikasi, Segera Berpisah?

PAUL Pogba dan Juventus dikabarkan sudah tak saling komunikasi. Menyusul adanya kabar kurang sedap ini, apakah gelandang Timnas Prancis tersebut akan berpisah dengan Bianconeri –julukan Juventus?

Sekadar diketahui, Paul Pogba resmi gabung Juventus pada 11 Juli 2022. Gelandang tengah berusia 30 tahun itu didatangkan si Nyonya Tua dengan status bebas transfer setelah sebelumnya habis kontrak dengan Manchester United per 30 Juni 2022.

Kedatangan Paul Pogba ke Turin merupakan kedua kalinya untuk berseragam Juventus. Sebelumnya, ia juga pernah membela klub raksasa Italia itu selama empat tahun pada periode 2012-2016, hingga akhirnya hijrah ke Manchester United dengan status pemain termahal dunia saat itu.

Namun, belakangan ini laman Juvefc melaporkan bahwa terjadi keheningan yang signifikan alias tidak ada komunikasi antara Juventus dan Paul Pogba. Situasi ini terjadi sejak muncul laporan mengenai dugaan kegagalan tes doping gelandang asal Prancis tersebut.

Paul Pogba dikabarkan telah menyampaikan informasi terkait zat yang diminumnya, yang mungkin mengandung zat terlarang. Sementara itu, Juventus dikabarkan tidak diberitahu Paul Pogba terkait penggunaan zat tersebut sehingga merasa dibohongi.