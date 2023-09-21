Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Real Madrid Berjuang Keras Kalahkan Union Berlin, Carlo Ancelotti Ungkap Penyebabnya

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 21 September 2023 |11:38 WIB
Real Madrid Berjuang Keras Kalahkan Union Berlin, Carlo Ancelotti Ungkap Penyebabnya
Selebrasi Jude Bellingham usai cetak gol laga Real Madrid vs Union Berlin. (Foto: Reuters)
A
A
A

MADRID - Real Madrid harus berjuang keras untuk bisa mengalahkan Union Berlin lantaran gol kemenangan yang dicetak Jude Bellingham baru tercipta di menit 90+4. Ternyata, pelatih Real Madrid, Carlo Ancelotti pun sudah memprediksi laga Madrid vs Union Berlin di matchday pertama Grup C Liga Champions 2023-2024 tersebut akan berjalan sulit dan sengit.

Bermain di Stadion Santiago Bernabeu, pada Rabu 20 September 2023 ternyata tak membuat Madrid dapat bermain saat menyambut wakil Jerman tersebut. Madrid bisa terlihat sangat susah payah dan bisa dikatakan beruntung karena Bellingham sukses memanfaatkan peluang di menit-menit injury time.

Usai laga Carlo Ancelotti pun mengakui Real Madrid butuh perjuangan ekstra karena Union Berlin tidak mudah dikalahkan. Ia menilai pertahanan Union Berlin yang begitu kuat menjadi penyebab utama Madrid kesulitan mencetak gol.

"Kami sudah mengira pertandingan seperti itu. Itu sangat sulit. Union Berlin bertahan dengan sangat baik, tidak ada ruang bagi kami," kata Carlo Ancelotti dilansir dari Football Espana, Kamis (21/9/2023).

Real Madrid vs Union Berlin

Kendati demikian, mantan pelatih AC Milan itu sangat mengapresiasi semangat juang tim asuhannya dalam laga melawan Unior Berlin. Sebab, semua pemain bekerja keras untuk meraih kemenangan tersebut sampai menit akhir laga.

"Gol di menit-menit akhir sangat penting bagi kami," ucapnya.

Halaman:
1 2
      
