HOME BOLA LIGA CHAMPION

Arsenal Benamkan PSV Eindhoven di Liga Champions 2023-2024, Mikel Arteta: Malam yang Indah

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 21 September 2023 |08:08 WIB
Arsenal Benamkan PSV Eindhoven di Liga Champions 2023-2024, Mikel Arteta: Malam yang Indah
Mikel Arteta puas Arsenal menang telak 4-0 atas PSV Eindhoven di Liga Champions 2023-2024 (Foto: Reuters)
A
A
A

LONDON – Arsenal menang te;al 4-0 atas PSV Eindhoven di laga pertama fase grup Liga Champions 2023-2024. Pelatih Arsenal, Mikel Arteta mengatakan sangat senang bisa merasakan malam yang indah bersama timnya.

Arsenal berhasil mengalahkan pemuncak klasemen sementara Liga Belanda di Emirates Stadium, London, Inggris pada Kamis (21/9/2023) dini hari WIB. Bermain ofensif sejak awal, The Gunners -julukan Arsenal- mampu mencanangkan empat gol tanpa balas.

Tiga gol tercipta pada babak pertama lewat sepakan keras Bukayo Saka (8’), Leandro Trossard (20’), dan Gabriel Jesus (38’). Pada babak kedua, Arsenal menambah gol lewat tendangan terukur dari Martin Odegaard (70’). Kemenangan ini membuat Arsenal digdaya di klasemen sementara Grup B.

Selepas pertandingan, Arteta tidak bisa menyembunyikan rasa senangnya terhadap penampilan impresif anak asuhnya. Terlebih lagi, ini merupakan kemenangan pertama Arsenal setelah absen enam musim dari kompetisi Liga Champions.

“Malam yang indah. Tentunya setelah sekian lama, kami ingin menampilkan performa yang tepat untuk mencoba memenangkan pertandingan, dan sangat menyenangkan melihat atmosfernya, musik Liga Champions, semua orang menjadi sedikit emosional sebelum itu,” kata Arteta dikutip dari laman resmi Arsenal, Kamis (21/9/2023).

“Kami menunjukkan terutama di kedua area lapangan hari ini, kami luar biasa dan menurut saya itulah perbedaan dalam permainan,” sambungnya.

