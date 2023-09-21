Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Hasil Babak Pertama Bayern Munich vs Manchester United: Babak Belur, Setan Merah Tertinggal 0-2

Djanti Virantika , Jurnalis-Kamis, 21 September 2023 |02:47 WIB
Hasil Babak Pertama Bayern Munich vs Manchester United: Babak Belur, Setan Merah Tertinggal 0-2
Laga Bayern Munich vs Manchester United di Liga Champions 2023-2024. (Foto: Reuters)
A
A
A

HASIL babak pertama Bayern Munich vs Manchester United akan diulas dalam artikel ini. Pada laga perdana Grup A Liga Champions 2023-2024 itu, Setan Merah -julukan Man United- babak belur di babak pertama karena tertinggal 0-2.

Laga Bayern Munich vs Manchester United digelar di Allianz Arena, Munich, Jerman, Kamis (21/9/2023) dini hari WIB. Dua gol Bayern dicetak oleh Lorey Sane (28’) dan juga Serge Gnabry (32’).

Bayern Munich vs Manchester United

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Duel sengit sudah tersaji sejak awal pertandingan. Kedua tim langsung jual beli serangan demi mencari peluang mencetak gol pertama.

Tetapi, hingga menit ke-20, Man United dan Bayern sama-sama buntu dalam urutan mencetak gol. Rapatnya lini pertahanan kedua tim itu membuat semua peluang yang didapat belum bisa berbuah manis.

Di menit ke-28, Bayern akhirnya memecah kebuntuannya. Ialah Leroy Sane yang mencatatkan namanya di papan skor usai tendangan kerasnya dari luar kotak penalti yang memanfaatkan umpan dari Harry Kane gagal dihalau oleh Andre Onana. Bayern Munich pun unggul 1-0!

Setalah itu, Bayern tampak tampil makin percaya diri. Mereka pun bisa menggandakan keunggulannya hanya selang 4 menit kemudian. Kali ini, gol dicetak oleh Serge Gnabry usai memanfaatkan peluang ciamik dari Jamal Musiala.

Di sisa waktu pertandingan, Man United berusaha mengejar ketertinggalannya. Tetapi, usaha mereka gagal berbuah manis. Man United tertinggal 0-2 di babak pertama.

