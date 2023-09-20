5 Mantan Pemain Timnas Indonesia yang Sekarang Melatih Klub Liga 2, Nomor 1 Legenda Persib Bandung

Robby Darwis termasuk mantan pemain Timnas Indonesia yang melatih di Liga 2 (Foto: Persib Bandung)

LIMA mantan pemain Timnas Indonesia yang sekarang melatih klub Liga 2 menarik untuk diulas. Pentas sepakbola kasta kedua di Indonesia tersebut kini telah memasuki pekan kedua.

Sejauh ini, Liga 2 telah menghadirkan sejumlah hal menarik. Salah satunya adalah munculnya sejumlah mantan pemain ternama Timnas Indonesia yang turut berlaga di Liga 2 dan ada juga yang menjadi pelatih.

Dirangkum dari berbagai sumber, Rabu (20/9/2023) berikut lima mantan pemain Timnas Indonesia yang sekarang melatih klub Liga 2.

5. Elie Aiboy

Sosok Elie Aiboy pernah menjadi sorotan saat masih berjaya bersama Timnas Indonesia. Pemain berdarah Papua ini bahkan pernah memperkuat skuad Garuda dalam beberapa ajang Piala AFF, yakni pada 2002, 2004, 2007, 2008, dan 2012.

Setelah memutuskan gantung sepatu pada 2016, Elie kemudian berkarir sebagai pelatih. Pada Liga 2 2023-2024, Elie Aiboy dipercaya untuk menjadi asisten pelatih PSBS Biak, Hendri Susilo.

4. Charis Yulianto

Selanjutnya ada pemain Timnas Indonesia yang seangkatan dengan Elie Aiboy, yakni Charis Yulianto. Mantan pesepakbola berusia 45 tahun ini diketahui memiliki 36 caps bersama skuad Garuda.

Sama halnya dengan pemain bola pada umumnya, setelah pensiun Charis tak benar-benar berhenti dari dunia lapangan hijau. Pasalnya, ia memilih untuk berkarir sebagai pelatih. Ia kini tercatat sebagai pelatih PSCS Cilacap dalam Liga 2 musim ini.

3. Bambang Nurdiansyah

Bambang Nurdiansyah bisa dibilang sebagai salah satu mantan pemain Timnas Indonesia yang sudah senior. Saat masih aktif bermain, pria yang akrab disapa Banur ini bahkan pernah berlaga melawan Diego Maradona pada Piala Dunia U-20 1979.

Pada Liga 2 2023-2024 kali ini Bambang Nurdiansyah dipercaya sebagai pelatih Persipal Palu.