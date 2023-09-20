Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

5 Mantan Pemain Timnas Indonesia yang Sekarang Melatih Klub Liga 2, Nomor 1 Legenda Persib Bandung

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Rabu, 20 September 2023 |20:06 WIB
5 Mantan Pemain Timnas Indonesia yang Sekarang Melatih Klub Liga 2, Nomor 1 Legenda Persib Bandung
Robby Darwis termasuk mantan pemain Timnas Indonesia yang melatih di Liga 2 (Foto: Persib Bandung)
A
A
A

LIMA mantan pemain Timnas Indonesia yang sekarang melatih klub Liga 2 menarik untuk diulas. Pentas sepakbola kasta kedua di Indonesia tersebut kini telah memasuki pekan kedua.

Sejauh ini, Liga 2 telah menghadirkan sejumlah hal menarik. Salah satunya adalah munculnya sejumlah mantan pemain ternama Timnas Indonesia yang turut berlaga di Liga 2 dan ada juga yang menjadi pelatih.

Elie Aiboy

Dirangkum dari berbagai sumber, Rabu (20/9/2023) berikut lima mantan pemain Timnas Indonesia yang sekarang melatih klub Liga 2.

5. Elie Aiboy

Sosok Elie Aiboy pernah menjadi sorotan saat masih berjaya bersama Timnas Indonesia. Pemain berdarah Papua ini bahkan pernah memperkuat skuad Garuda dalam beberapa ajang Piala AFF, yakni pada 2002, 2004, 2007, 2008, dan 2012.

Setelah memutuskan gantung sepatu pada 2016, Elie kemudian berkarir sebagai pelatih. Pada Liga 2 2023-2024, Elie Aiboy dipercaya untuk menjadi asisten pelatih PSBS Biak, Hendri Susilo.

4. Charis Yulianto

Charis Yulianto

Selanjutnya ada pemain Timnas Indonesia yang seangkatan dengan Elie Aiboy, yakni Charis Yulianto. Mantan pesepakbola berusia 45 tahun ini diketahui memiliki 36 caps bersama skuad Garuda.

Sama halnya dengan pemain bola pada umumnya, setelah pensiun Charis tak benar-benar berhenti dari dunia lapangan hijau. Pasalnya, ia memilih untuk berkarir sebagai pelatih. Ia kini tercatat sebagai pelatih PSCS Cilacap dalam Liga 2 musim ini.

3. Bambang Nurdiansyah

Bambang Nurdiansyah

Bambang Nurdiansyah bisa dibilang sebagai salah satu mantan pemain Timnas Indonesia yang sudah senior. Saat masih aktif bermain, pria yang akrab disapa Banur ini bahkan pernah berlaga melawan Diego Maradona pada Piala Dunia U-20 1979.

Pada Liga 2 2023-2024 kali ini Bambang Nurdiansyah dipercaya sebagai pelatih Persipal Palu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/03/49/3058225/liga-2-2024-2025-dimulai-7-september-2024-persibo-bojonegoro-vs-gresik-united-jadi-laga-pembuka-g74oSiR8SF.jpg
Liga 2 2024-2025 Dimulai 7 September 2024, Persibo Bojonegoro vs Gresik United Jadi Laga Pembuka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/28/49/3027400/kisah-perjuangan-psbs-biak-juara-liga-2-2023-2024-bukti-manajemen-yang-sehat-GcSJX2Dxnn.jpg
Kisah Perjuangan PSBS Biak Juara Liga 2 2023-2024, Bukti Manajemen yang Sehat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/03/49/2991951/persikab-kabupaten-bandung-tak-tahu-penyebab-disanksi-fifa-NYmITTe0kU.jpg
Persikab Kabupaten Bandung Tak Tahu Penyebab Disanksi FIFA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/15/49/2983558/kisah-haru-beto-goncalves-pemain-gaek-43-tahun-yang-juara-liga-2-secara-beruntun-Takus8GCMb.jpg
Kisah Haru Beto Goncalves, Pemain Gaek 43 Tahun yang Juara Liga 2 Secara Beruntun!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/04/11/1662673/hasil-lengkap-liga-inggris-arsenal-start-mulus-sikat-bournemouth-32-gga.webp
Hasil Lengkap Liga Inggris: Arsenal Start Mulus, Sikat Bournemouth 3-2Â 
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/01/04/john_herdman_resmi_menjadi_pelatih_timnas_indonesi.jpg
John Herdman Yakin Timnas Indonesia Bakal Berkembang Pesat, Ini Alasannya
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement