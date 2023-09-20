Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Arsenal vs PSV Eindhoven, Mikel Arteta Tatap Laga Perdana di Liga Champions 2023-2024 Penuh Ambisius

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Rabu, 20 September 2023 |23:13 WIB
Arsenal vs PSV Eindhoven, Mikel Arteta Tatap Laga Perdana di Liga Champions 2023-2024 Penuh Ambisius
Mikel Arteta kala mendampi Arsenal berlaga. (Foto: Reuters)
A
A
A

LONDON – Pelatih Arsenal, Mikel Arteta, tatap laga kontra PSV Eindhoven di Liga Champions 2023-2024 dengan penuh ambisius. Pasalnya kini, Arsenal juga dalam kondisi yang on fire.

Arteta mengaku bangga dan sangat bersemangat setelah bersusah payah merebut kembali tiket ke Liga Champions. Oleh karena itu, pelatih berusia 41 tahun itu tidak ingin kehilangan kesempatan.

Arsenal

Arteta pun meminta kepada para pemain Arsenal untuk tampil maksimal. Pelatih asal Spanyol itu mengaku sangat menantikan momen bersejarah dalam kariernya sebagai pelatih tersebut.

"Bangga dan bersemangat. Kami telah memperjuangkannya dan sekarang kami mendapatkannya,” ujar Arteta, dikutip dari Reuters, Rabu (20/9/2023).

“Saya telah bermain di beberapa pertandingan untuk klub dan saya memiliki kenangan indah tentang mereka. Kami harus memanfaatkannya semaksimal mungkin,” lanjutnya.

“Sudah lama sekali bagi klub sejak kami mengikuti kompetisi ini dan jelas ini pertama kalinya bagi saya sebagai manajer, jadi saya sangat menantikannya," jelas Arteta.

“Ketika saya mempunyai pekerjaan yang saya miliki, saya mempunyai tanggung jawab untuk mencoba membawa klub ke tahapan terbesar, ke turnamen terbesar dan kemudian berjuang untuk mereka," sambungnya.

