HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Gelar TC di Jerman, Bima Sakti Beberkan Menu Latihan Timnas Indonesia U-17

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 19 September 2023 |16:48 WIB
Gelar TC di Jerman, Bima Sakti Beberkan Menu Latihan Timnas Indonesia U-17
Timnas Indonesia U-17 tengah menggelar pemusatan latihan di Jerman untuk menghadapi Piala Dunia U-17 2023 (Foto: PSSI)
A
A
A

MONCHENGLAGBACH - Pelatih Timnas Indonesia U-17, Bima Sakti, menyatakan timnya masih menjalani adaptasi dalam pemusatan latihan (TC) di Jerman. Sebab, TC itu baru hari pertama dan para pemain masih didera kekelahan setelah perjalanan panjang.

Sebagaimana diketahui, Skuad Garuda Asia -julukan Timnas Indonesia U-17 baru di tiba di Jerman, Senin (18/9/2023). Tim itu akan berada di Jerman sampai dengan 23 Oktober 2023.

Bima mengatakan tim asuhanya hanya menggelar latihan ringan saja untuk menjaga kekompakan. Namun, dia pastikan program latihan lainnya sudah disiapkan dengan baik.

“Hari ini kami menggelar latihan adaptasi selama 45 menit, tidak terlalu lama. Awak tim sempat menggelar makan siang bersama di hotel sebelum latihan sore,"kata Bima Sakti dalam keterangan MNC Portal Indonesia (MPI) peroleh, Rabu (19/9/2023).

Mantan pemain Timnas Indonesia itu mengatakan sangat senang dengan fasilitas latihan di markas Borussia Monchenglagbach. Pasalnya, fasilitas itu yang mana sesuai kebutuhan Timnas Indonesia U-17.

