Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia U-17 Tiba di Jerman, Erick Thohir: Persiapan Tim Menuju Persaingan Tinggi

Cikal Bintang , Jurnalis-Senin, 18 September 2023 |19:09 WIB
Timnas Indonesia U-17 Tiba di Jerman, Erick Thohir: Persiapan Tim Menuju Persaingan Tinggi
Timnas Indonesia U-17 akan menjalani pemusatan latihan di Jerman (Foto: PSSI)
A
A
A

DORTMUND – Timnas Indonesia U-17 sudah tiba di Jerman untuk melangsungkan pemusatan latihan jelang Piala Dunia U-17 2023. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir antusias mendengar kabar baik Garuda Muda sudah tiba di Negeri Panser.

Timnas Indonesia U-17 akan menjalani pemusatan latihan (TC) di Jerman selama kurang lebih satu bulan, atau tepatnya hingga 23 Oktober 2023 mendatang. Latihan Muhammad Iqbal Gwijangge dan kolega akan dipantau langsung oleh pelatih Bima Sakti.

Selain itu, Bima juga akan didampingi Frank Wormuth selaku konsultan Timnas Indonesia U-17. Erick mengatakan program pemusatan latihan ini amat penting bagi perkembangan Timnas Indonesia U-17 jelang tampil di Piala Dunia U-17 2023.

“Program pelatnas di Jerman akan menjadi bagian penting dalam persiapan tim menuju persaingan tinggi di level FIFA U-17 di mana ada negara-negara kuat di sepakbola dengan para pemain berbakat,” kata Erick dikutip dari laman resmi PSSI, Senin (18/9/2023).

“Kami butuh dukungan dan bimbingan dari sepakbola Jerman sehingga sepakbola Indonesia bisa mengikuti kesuksesan dan kemajuan Jerman di olahraga yang sangat populer ini," sambungnya.

Lebih lanjut, Erick mengatakan Timnas Indonesia U-17 tidak hanya berfokus pada latihan guna persiapan Piala Dunia saja. Tim asuhan Bima Sakti ini juga akan melangsungkan enam pertandingan uji coba, serta merasakan atmosfer Liga Jerman (Bundesliga).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/51/3188025/fadly_alberto-GFQU_large.jpg
Nova Arianto di Mata Bintang Timnas Indonesia U-17 Fadly Alberto: Pelatih Disiplin, tapi Juga Sosok Ayah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/51/3188024/fadly_alberto-r3AE_large.jpg
Kisah Fadly Alberto, Bintang Timnas Indonesia U-17 yang Ingin Sekali Berkarier di Luar Negeri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/51/3188012/alexander_zwiers-CeMJ_large.jpg
Kisah Manajer Timnas Indonesia U-17 yang Kaget dengan Cara Kerja Alexander Zwiers Siapkan Timnas Indonesia dari U-17 hingga Senior
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/51/3187772/timnas_indonesia_u_17-hIg4_large.jpg
Timnas Indonesia U-17 Ukir Sejarah di Piala Dunia U-17 2025, Zaki Iskandar Ungkap Pentingnya Pendekatan Psikologis
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2026/01/01/49/1662055/kalender-balap-motogp-2026-marc-marquez-cs-balapan-di-mandalika-oktober-gbb.jpg
Kalender Balap MotoGP 2026: Marc Marquez Cs Balapan di Mandalika Oktober
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/15/jay_idzes_1.jpg
Jay Idzes Disebut Tulang Punggung Pertahanan Sassuolo, Nilai Pasar Meroket Tajam
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement