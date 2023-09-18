Timnas Indonesia U-17 Tiba di Jerman, Erick Thohir: Persiapan Tim Menuju Persaingan Tinggi

DORTMUND – Timnas Indonesia U-17 sudah tiba di Jerman untuk melangsungkan pemusatan latihan jelang Piala Dunia U-17 2023. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir antusias mendengar kabar baik Garuda Muda sudah tiba di Negeri Panser.

Timnas Indonesia U-17 akan menjalani pemusatan latihan (TC) di Jerman selama kurang lebih satu bulan, atau tepatnya hingga 23 Oktober 2023 mendatang. Latihan Muhammad Iqbal Gwijangge dan kolega akan dipantau langsung oleh pelatih Bima Sakti.

Selain itu, Bima juga akan didampingi Frank Wormuth selaku konsultan Timnas Indonesia U-17. Erick mengatakan program pemusatan latihan ini amat penting bagi perkembangan Timnas Indonesia U-17 jelang tampil di Piala Dunia U-17 2023.

“Program pelatnas di Jerman akan menjadi bagian penting dalam persiapan tim menuju persaingan tinggi di level FIFA U-17 di mana ada negara-negara kuat di sepakbola dengan para pemain berbakat,” kata Erick dikutip dari laman resmi PSSI, Senin (18/9/2023).

“Kami butuh dukungan dan bimbingan dari sepakbola Jerman sehingga sepakbola Indonesia bisa mengikuti kesuksesan dan kemajuan Jerman di olahraga yang sangat populer ini," sambungnya.

Lebih lanjut, Erick mengatakan Timnas Indonesia U-17 tidak hanya berfokus pada latihan guna persiapan Piala Dunia saja. Tim asuhan Bima Sakti ini juga akan melangsungkan enam pertandingan uji coba, serta merasakan atmosfer Liga Jerman (Bundesliga).