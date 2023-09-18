Piala Dunia U-17 2023: Hadapi Timnas Indonesia U-17, Pelatih Maroko U-17 Fokus Benahi Fisik Pemain

Timnas Maroko U-17 akan menjadi salah satu lawan Timnas Indonesia U-17 di fase grup Piala Dunia U-17 2023 (Foto: FRMF)

PELATIH Timnas Maroko U-17, Said Chiba, menekankan aspek kekuatan fisik para pemainnya jelang tampil di Piala Dunia U-17 2023. Selain itu dia juga mengasah kemampuan teknik skuadnya sebagai persiapan menghadapi turnamen bergengsi dunia kelompok umur itu.

Maroko sendiri tergabung di grup A bersama Timnas Indonesia U-17, Panama U-17, dan Ekuador U-17. Mereka akan bermain melawan Panama di laga perdana, 10 November mendatang.

Ini merupakan edisi kedua Maroko U-17 di Piala Dunia kelompok umur tersebut. Sebelumnya mereka terakhir kali mentas di ajang itu pada 2013 lalu.

Dalam persiapannya, Chiba mengadakan laga uji coba melawan tim kuat di Asia. Dia pun memastikan akan membawa skuad terbaiknya ke Indonesia nanti.

"Kami hanya akan memanggul pemain yang paling siap menghadapi turnamen ini, baik secara fisik, teknik, dan mental. Melalui TC dan pertandingan uji coba, kami akan mendapatkan gambaran siapa saja yang terpilih. Hal paling penting adalah kami tiba di Indonesia dengan skuad terbaik,” jelas Chiba dalam wawancara di kanal Youtube Federasi Sepak Bola Kerajaan Maroko (FRMF), Senin (18/9/2023).

Sekadar informasi, Timnas Indonesia U-17 mengemban status sebagai tuan rumah. Indonesia dipilih menggantikan Peru yang dinilai belum siap untuk menggelar Piala Dunia U-17 2023.