Agen Akui Nicolas Jackson Nyaris Gabung AC Milan sebelum Dibajak Chelsea

LONDON - Nicolas Jackson ternyata nyaris bergabung dengan AC Milan di bursa transfer musim panas 2023 sebelum dibajak Chelsea. Hal itu diakui oleh agen sang pemain, Diomansy Kamara.

Chelsea sukses mendaratkan Jackson dari Villarreal di bursa transfer musim panas. Pemain berusia 22 tahun itu ditebus The Blues dengan mahar sebesar 37 juta euro atau sekira Rp606 miliar.

Setelah resmi berseragam Chelsea di musim ini, Kamara membeberkan kabar yang tidak diketahui publik pada umumnya. Ia mengatakan performa ciamik kliennya di Villarreal mengundang tawaran dari sejumlah klub.

Bahkan, Jackson nyaris saja bergabung ke AC Milan. Akan tetapi, tawaran datang dari Chelsea hingga akhirnya pemain berpaspor Senegal itu memilih berlabuh ke London.

“Dia melakukannya dengan baik di Villarreal dan banyak tawaran berbeda datang,” ucap Kamara, dilansir dari Football Italia, Selasa (19/9/2023).