HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Agen Akui Nicolas Jackson Nyaris Gabung AC Milan sebelum Dibajak Chelsea

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 19 September 2023 |02:08 WIB
Agen Akui Nicolas Jackson Nyaris Gabung AC Milan sebelum Dibajak Chelsea
Nicolas Jackson diklaim agennya hampir bergabung dengan AC Milan (Foto: Reuters/Matthew Childs)
A
A
A

LONDON - Nicolas Jackson ternyata nyaris bergabung dengan AC Milan di bursa transfer musim panas 2023 sebelum dibajak Chelsea. Hal itu diakui oleh agen sang pemain, Diomansy Kamara.

Chelsea sukses mendaratkan Jackson dari Villarreal di bursa transfer musim panas. Pemain berusia 22 tahun itu ditebus The Blues dengan mahar sebesar 37 juta euro atau sekira Rp606 miliar.

Nicolas Jackson

Setelah resmi berseragam Chelsea di musim ini, Kamara membeberkan kabar yang tidak diketahui publik pada umumnya. Ia mengatakan performa ciamik kliennya di Villarreal mengundang tawaran dari sejumlah klub.

Bahkan, Jackson nyaris saja bergabung ke AC Milan. Akan tetapi, tawaran datang dari Chelsea hingga akhirnya pemain berpaspor Senegal itu memilih berlabuh ke London.

“Dia melakukannya dengan baik di Villarreal dan banyak tawaran berbeda datang,” ucap Kamara, dilansir dari Football Italia, Selasa (19/9/2023).

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita bola lainnya
