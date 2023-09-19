Sanksi Berakhir, I Putu Gede Belum Tentu Main di Laga Persib Bandung vs Bhayangkara FC

I Putu Gede Juni Antara (kiri) belum tentu diturunkan di laga Bhayangkara FC vs Persib Bandung (Foto: Tajuk Nusantar)

BANDUNG - Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak belum bisa memastikan untuk menurunkan I Putu Gede Juni Antara saat melawan Bhayangkara FC meski sanksi yang diberikan Komisi Disiplin PSSI sudah berakhir.

Pelatih asal Kroasia mengaku perlu melihat lebih dulu performa I Putu Gede Juni Antara sebelum memutuskan untuk tampil melawan Bhayangkara FC di Stadion Patriot Candrabhaga, Kota Bekasi, Sabtu (23/9/2023).

Pasalnya, lanjutnya, bek asal Bali itu sudah absen dalam lima pertandingan akibat sanksi tersebut. Sanksi itu diberikan kepada I Putu Gede Juni Antara saat melawan Persis Solo.

Selain mendapatkan kartu merah, bek bernomor punggung 4 itu melakukan gerakan tambahan ke pemain lawan serta mengacungkan jari tengah ke arah penonton.

"Saya belum tahu, nanti bisa tanyakan lagi saya di hari Jumat (jelang pertandingan). Kita akan lihat bagaimana performanya dalam latihan," ujar Bojan Hodak di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Selasa (19/9/2023).