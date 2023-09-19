Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Mykhailo Mudryk Terus Melempem di Chelsea, Mauricio Pochettino: Masih Perlu Adaptasi

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 19 September 2023 |00:02 WIB
Mykhailo Mudryk Terus Melempem di Chelsea, Mauricio Pochettino: Masih Perlu Adaptasi
Mauricio Pochettino memeluk Mykhailo Mudryk (Foto: Reuters/Matthew Childs)
A
A
A

BOURNEMOUTH - Mykhailo Mudryk masih belum bisa berbicara banyak sejak bergabung bersama Chelsea pada musim dingin 2023. Pelatih Mauricio Pochettino mengakui sang pemain masih perlu beradaptasi kendati dinilai performanya sudah berkembang.

Mudryk masih belum bisa mencetak gol sejak diboyong Chelsea dari Shakhtar Donetsk pada Januari 2023. Padahal, ia diharapkan bisa membuat lini depan The Blues tajam, mengingat biaya transfernya yang fantastis yakni sebesar 100 juta euro (Rp1,6 triliun).

Mykhailo Mudryk

Terbaru, Mudryk tampil sebagai starter saat Chelsea bertandang ke markas Bournemouth di Vitality Stadium, Minggu 17 September 2023 malam WIB. Pemain berusia 22 tahun itu sebenarnya mendapatkan peluang namun tidak bisa dikonversikan menjadi gol. Skor 0-0 pun menutup laga.

Pochettino memberikan komentarnya mengenai melempemnya Mudryk di Chelsea. Pria asal Argentina itu menyebut mantan pemain Shakhar Donetsk itu masih harus adaptasi dengan cepatnya kompetisi Liga Inggris.

“Dia berkembang tapi dia masih perlu belajar di Premier League, ini sangat cepat,” kata Pochettino, dikutip dari BBC, Selasa (19/9/2023).

Halaman:
1 2
      
