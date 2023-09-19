Fakta Mulai Terungkap jika Cristiano Ronaldo Bukan Sumber Masalah saat Masih Membela Manchester United

FAKTA mulai terungkap jika Cristiano Ronaldo bukanlah sumber masalah saat masih membela Manchester United. Padahal, CR7 sempat dianggap sebagai biang masalah di Iblis Merah.

Datang kembali ke Old Trafford pada 2021, Ronaldo berniat menuntaskan kariernya di tim yang membesarkan namanya sekaligus memperbaiki performa United yang kalah jauh dibanding rival-rivalnya. Akan tetapi, hal kurang baik justru didapatnya.

Sepulangnya ke Old Trafford, ia dihadapkan dengan permasalahan pelik di dalam kubu United. Terutama, masalah mentalitas pemain yang terlalu lemah dan merasa telah menjadi pemain besar.

Hal itu bahkan dilontarkan secara langsung oleh Ronaldo dalam sebuah kesempatan. Akibat hal itu, ia justru mendapat cacian dan dianggap sebagai sumber masalah karena dirasa terlalu mementingkan egonya.

Parahnya lagi, hal itu berujung pada wawancara kontroversialnya bersama Piers Morgan. Hal itu membuatnya harus terdepak hingga berlabuh ke Liga Arab Saudi.

Namun baru-baru ini, mantan asisten pelatih Manchester United, Mike Phelan, mengungkap fakta kebenaran apa yang terjadi kala itu. Dalam wawancara bersama Sky Sports, ia menilai Ronaldo bukanlah sumber masalah di United.

“Pada kesempatan kedua, dia (Ronaldo) tampil jauh lebih tua dan lebih berpendirian keras, berkemauan keras,” kata Phelan pada Sky Sports dikutip dari Marca, Selasa (19/9/2023).

"Dia masih memiliki standar yang sangat tinggi dan hebat untuk diajak bekerja sama. Tapi menurut saya pola pikirnya lebih keras. Dia pernah berada di Manchester United, dia selalu hadir di Portugal, dia pernah berada di Madrid," sambung pria berpaspor Inggris itu.