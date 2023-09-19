Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Xavi Hernandez Yakin Barcelona Bisa Bersaing di Liga Champions 2023-2024

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 19 September 2023 |14:52 WIB
Xavi Hernandez Yakin Barcelona Bisa Bersaing di Liga Champions 2023-2024
Barcelona diyakini bisa bersaing di Liga Champions musim ini (Foto: Reuters)
A
A
A

BARCELONA – Pelatih Barcelona, Xavi Hernandez yakin timnya bisa bersaing di Liga Champions 2023-2024. Juru formasi berpaspor Spanyol itu tidak mau Blaugrana -julukan Barcelona- terpuruk seperti musim lalu.

Barcelona gagal bersaing pada kompetisi Liga Champions musim lalu. Tim besutan Xavi Hernandez terhenti di fase grup, dan harus turun kasta ke Liga Eropa. Mereka kemudian terhenti di babak perempatfinal kompetisi itu usai dikalahkan Eintracht Frankfurt dalam dua leg (3-4).

Xavi menegaskan tidak mau mengulang hasil negatif itu pada musim ini. Tergabung dalam Grup H bersama FC Porto, Shakhtar Donetsk, dan Royal Antwerp, Xavi optimistis timnya mampu lolos ke babak berikutnya.

“Tujuannya jelas, untuk lolos dari grup dan menjadi yang pertama. Lalu kita akan bicara,” kata Xavi dikutip dari Football Espana, Senin (18/9/2023)

“Tahun lalu kami mengalami banyak kemalangan dalam undian. Adalah Bayern Muenchen dan Inter Milan yang lolos ke babak berikutnya. Tahun ini kami harus membuktikannya. Tampaknya lebih sederhana tapi besok kami bermain melawan juara liga Belgia (Royal Antwerp). Ini adalah penilaian bagi diri kita sendiri,” sambungnya.

Lebih lanjut, Xavi mengatakan target Barcelona di Liga Champions bukan sekadar mencari gelar juara. Selain itu, pelatih berusia 43 tahun itu menginginkan timnya bisa berkembang secara permainan yang kemudian bisa berpengaruh pada hasil kompetisi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/05/261/3017848/5-pemain-bintang-real-madrid-ini-punya-koleksi-trofi-liga-champions-lebih-banyak-ketimbang-barcelona-nomor-1-segera-pensiun-bxVeYoiVZG.jpg
5 Pemain Bintang Real Madrid Ini Punya Koleksi Trofi Liga Champions Lebih Banyak ketimbang Barcelona, Nomor 1 Segera Pensiun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/04/261/3017341/10-pemain-juara-liga-champions-yang-menang-di-kampung-halaman-nomor-1-jude-bellingham-eHvOQbm9la.jpg
10 Pemain Juara Liga Champions yang Menang di Kampung Halaman, Nomor 1 Jude Bellingham!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/261/3016608/pemain-keturunan-indonesia-ian-maatsen-jadi-sorotan-usai-blunder-di-laga-borussia-dortmund-vs-real-madrid-7scfRCFvLd.jpg
Pemain Keturunan Indonesia, Ian Maatsen Jadi Sorotan Usai Blunder di Laga Borussia Dortmund vs Real Madrid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/261/3016505/tutup-karier-dengan-juara-liga-champions-2023-2024-toni-kroos-ini-luar-biasa-RDdMI1uMg0.jpg
Tutup Karier dengan Juara Liga Champions 2023-2024, Toni Kroos: Ini Luar Biasa
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/02/11/1662225/espanyol-tantang-barcelona-di-laliga-202526-ini-jadwal-dan-link-tayangnya-di-vision-jyn.webp
Espanyol Tantang Barcelona di LaLiga 2025/26, Ini Jadwal dan Link Tayangnya di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/25/menpora_erick_thohir_foto_kemenpora.jpg
Ditanya Evaluasi SEA Games 2025, Erick Thohir Beri Jawaban Tak Terduga
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement