Xavi Hernandez Yakin Barcelona Bisa Bersaing di Liga Champions 2023-2024

BARCELONA – Pelatih Barcelona, Xavi Hernandez yakin timnya bisa bersaing di Liga Champions 2023-2024. Juru formasi berpaspor Spanyol itu tidak mau Blaugrana -julukan Barcelona- terpuruk seperti musim lalu.

Barcelona gagal bersaing pada kompetisi Liga Champions musim lalu. Tim besutan Xavi Hernandez terhenti di fase grup, dan harus turun kasta ke Liga Eropa. Mereka kemudian terhenti di babak perempatfinal kompetisi itu usai dikalahkan Eintracht Frankfurt dalam dua leg (3-4).

Xavi menegaskan tidak mau mengulang hasil negatif itu pada musim ini. Tergabung dalam Grup H bersama FC Porto, Shakhtar Donetsk, dan Royal Antwerp, Xavi optimistis timnya mampu lolos ke babak berikutnya.

“Tujuannya jelas, untuk lolos dari grup dan menjadi yang pertama. Lalu kita akan bicara,” kata Xavi dikutip dari Football Espana, Senin (18/9/2023)

“Tahun lalu kami mengalami banyak kemalangan dalam undian. Adalah Bayern Muenchen dan Inter Milan yang lolos ke babak berikutnya. Tahun ini kami harus membuktikannya. Tampaknya lebih sederhana tapi besok kami bermain melawan juara liga Belgia (Royal Antwerp). Ini adalah penilaian bagi diri kita sendiri,” sambungnya.

Lebih lanjut, Xavi mengatakan target Barcelona di Liga Champions bukan sekadar mencari gelar juara. Selain itu, pelatih berusia 43 tahun itu menginginkan timnya bisa berkembang secara permainan yang kemudian bisa berpengaruh pada hasil kompetisi.