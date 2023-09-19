Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Pep Guardiola Prediksi Inter Milan Bisa ke Final Liga Champions 2023-2024

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 19 September 2023 |14:08 WIB
Pep Guardiola Prediksi Inter Milan Bisa ke Final Liga Champions 2023-2024
Pelatih Manchester City, Pep Guardiola (Foto: Reuters)
A
A
A

MANCHESTER – Pelatih Manchester City, Pep Guardiola, memprediksi Inter Milan menjadi salah satu lawan kuat di Liga Champions 2023-2024. Ia bahkan menilai Nerazzurri berpotensi kembali lolos ke babak final musim ini.

Pujian Guardiola soal kekuatan Inter Milan muncul ketika tahu pasukan Simone Inzaghi sukses menghancurkan AC Milan 5-1 pada lanjutan Liga Italia 2023/2024. Walaupun sama sekali tidak menonton pertandingan tersebut, Guardiola cukup takjub dengan hasil tersebut.

“Saya tak menonton pertandingan tersebut, tidak sama sekali. Lihat apa yang terjadi pada tim yang kami kalahkan. Liga Italia, memenangkan derby 5-1,” kata Guardiola, dikutip dari Football Italia, Selasa (19/9/2023).

Mantan pelatih Barcelona itu mengakui bahwa Inter Milan adalah tim yang kuat. Pasalnya, dia sudah merasakan langsung kekuatan Nerazzurri kala bersua di final Liga Champions musim lalu. Pada laga tersebut, The Citizen -julukan Man City- hanya mampu mencuri kemenangan tipis 1-0.

Guardiola pun cukup yakin kalau Inter Milan bisa mencapai partai final Liga Champions di musim ini. Meskipun di satu sisi dia juga memiliki ambisi untuk membawa Man City mempertahankan gelar juaranya.

“Saya merasa ini adalah tim yang sangat kuat. Mereka membuktikannya, pertandingan ketat. Keberuntungan berpihak ke kami,” ujarnya.

Halaman:
1 2
      
