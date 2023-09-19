Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Luis Enrique Ingatkan PSG Jangan Terobsesi dengan Titel Liga Champions

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 19 September 2023 |09:23 WIB
Luis Enrique Ingatkan PSG Jangan Terobsesi dengan Titel Liga Champions
Luis Enrique ingin skuad PSG tidak terobsesi dengan titel Liga Champions (Foto: Reuters/Gonzalo Fuentes)
A
A
A

PARIS - Pelatih Paris Saint-Germain (PSG), Luis Enrique, mengingatkan timnya untuk tidak terobsesi dengan gelar Liga Champions. Ia ingin anak asuhnya bermain lepas namun tetap berpegang teguh pada ambisi untuk menang.

Dalam beberapa musim terakhir, PSG memang terlihat sangat terobsesi untuk mendapatkan gelar Liga Champions. Hal itu terbukti dari seringnya pergantian pelatih pada setiap musim ketika dianggap gagal meraih titel bergengsi tersebut.

Trofi Liga Champions

Pencapaian paling manis Les Parisiens adalah ketika menapaki babak final pada musim 2019-2020. Sayangnya, Raksasa Prancis itu harus tumbang dari Bayern Munich dengan skor 0-1 pada babak final.

Pada tiga musim selanjutnya, PSG pun tidak mampu untuk mencapai partai pamungkas kendati sudah mendatangkan banyak pemain bintang, termasuk Lionel Messi. Mereka juga mengganti pelatih sebanyak tiga kali hingga ditangani oleh Enrique untuk saat ini.

Menjelang bersaing kembali pada musim ini, Enrique mengingatkan skuadnya untuk tidak terobsesi dengan trofi Si Kuping Besar. Yang terpenting, PSG bisa menampilkan yang terbaik dan membuat penggemar bahagia.

