Stefano Pioli Desak AC Milan Bangkit Lawan Newcastle United Usai Dipermalukan Inter Milan

MILAN - Pelatih AC Milan, Stefano Pioli, meminta anak asuhnya untuk bangkit di laga kontra Newcastle United pada matchday perdana Grup F Liga Champions 2023-2024. Hal itu perlu dilakukan untuk melupakan kekalahan memalukan dari Inter Milan dengan skor telak 1-5.

Milan dibantai Inter pada laga akhir pekan lalu di Liga Italia 2023-2024, Minggu 17 September dini hari WIB, di Stadion Giuseppe Meazza. Kekalahan memalukan itu jelas menjadi modal negatif jelang tampil di Liga Champions 2023-2024.

Pioli sendiri mengakui masih dibayangi hasil buruk yang diderita Milan. Namun, ia menegaskan ini saatnya Rossoneri untuk berubah.

“Kami perlu berubah. Itu tidak mudah, saya harus jujur. Derby berjalan buruk dan kami punya banyak ekspektasi, itu adalah kekecewaan besar," ujar Pioli, dikutip dari Football Italia, Selasa (19/9/2023).

"Tapi sekarang Liga Champions sudah tiba, untungnya. Penting untuk memulai dengan baik. Saya telah melalui banyak hal, saya telah melalui momen baik dan buruk. Kegagalan dalam derby sangat membebani pundak saya, saya akan melakukan apa pun untuk mengubah hasil,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Pioli tak ingin membuat para pendukungnya kecewa kembali seperti akhir pekan lalu. Ia mengaku berutang budi pada Milanisti lantaran merasa gagal mempersembahkan hasil manis.