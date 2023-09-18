Piala Dunia U-17 2023: Terus Berbenah, Rumput JIS Sudah Dibongkar

Stadion JIS akan jadi salah satu venue Piala Dunia U-17 2023 (Foto: Instagram)

JAKARTA – Jakarta International Stadium (JIS) terus berbenah menjelang gelaran Piala Dunia U-17 2023. Melansir unggahan akun Instagram pribadi anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulingga (@arya.m.sinulingga), rumput JIS terlihat sudah dibongkar sepenuhnya.

“Pembenahan JIS terus dikebut untuk menyambut Piala Dunia U-17. Semoga progres terus berlanjut dan bisa dipakai dalam pertandingan-pertandingan yang menarik nantinya,” tulis Arya dalam unggahan itu, dikutip pada Senin (18/9/2023).

Seperti diketahui, JIS merupakan salah satu dari empat venue pertandingan Piala Dunia U-17 2023. Tiga venue lainnya adalah Stadion Manahan (Solo, Jawa Tengah), Stadion Gelora Bung Tomo (Surabaya, Jawa Timur), dan Stadion Si Jalak Harupat (Bandung, Jawa Barat).

Namun, berdasarkan tinjauan dari Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA), rumput JIS perlu diganti. PT Jakarta Properindo (Jakpro) selaku pengelola JIS pun langsung menaati instruksi dari FIFA untuk mengganti rumput stadion.

Dalam tayangan video yang diunggah oleh Arya, tampak keseluruhan rumput JIS sudah dicabut. Sekarang, stadion itu tinggal memasang rumput lapangan latihan Dewa United. Peminjaman rumput itu berdasarkan hasil rapat antara Jakpro dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir.

Pihak Dewa United pun dengan senang hati meminjamkan rumput lapangan untuk dipakai pada Piala Dunia U-17 2023. Sebab menurut CEO Dewa United, Ardian Satya Nagara, momen Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U-17 2023 merupakan kesempatan yang amat langka.