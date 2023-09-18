Kisah Sedih David Silva, Sempat Tinggalkan Manchester City Sementara karena Lahiran Anaknya yang Prematur

KISAH sedih David Silva yang sempat tinggalkan skuad Manchester City untuk sementara waktu karena lahiran anaknya yang prematur akan diulas di sini. Momen ini terjadi pada musim 2017-2018.

Awal mula Silva menghilang terlihat di pertandingan melawan Tottenham Hotspur pada 16 Desember 2017 yang berlangsung di Etihad Stadium. Beruntung, The Citizens -julukan Man City- tetap berhasil menang besar dengan skor 4-1.

Di pekan berikutnya, Silva terlihat kembali bermain kala Man City berhadapan dengan Bournemouth. Akan tetapi, di dua laga setelahnya menghadapi Newcastle United dan Crystal Palace, Silva kembali tidak terlihat dalam skuad Manchester City.

Hilangnya David Silva di skuad Manchester City pada waktu itu menjadi misteri bagi banyak orang. Terlebih, tidak ada satu pun rumor transfer yang menyeret nama gelandang asal Spanyol itu.

Usut punya usut, ternyata David Silva kala itu harus bolak-balik ke negara asalnya, yakni Spanyol. Hal itu dilakukan karena harus mengurus istrinya yang hendak melahirkan putranya. Hal itu terungkap setelah pada awal 2018, David Silva membeberkannya melalui sebuah unggah di Instagram.

“Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Anda semua atas cinta dan harapan baik yang saya terima dalam beberapa minggu terakhir,” tulis David Silva pada 3 Januari 2018.

“Terima kasih khususnya kepada rekan satu tim saya, manajer, dan semua orang di klub yang memahami situasi saya. Saya juga ingin mengabarkan kelahiran putra saya Mateo, yang lahir sangat prematur dan berjuang hari demi hari dengan bantuan tim medis,” lanjutnya.