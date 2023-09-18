Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Kisah Sedih Aji Kusuma, Pemain Persija Jakarta yang Absen karena Berita Duka Ayahanda

Endang Oktaviyanti , Jurnalis-Senin, 18 September 2023 |13:28 WIB
Kisah Sedih Aji Kusuma, Pemain Persija Jakarta yang Absen karena Berita Duka Ayahanda
Aji Kusuma kala membela Persija Jakarta. (Foto: Instagram/@ajikusumaa)
A
A
A

KISAH sedih Aji Kusuma, pemain Persija Jakarta yang absen karena berita duka ayahanda akan dibas dalam artikel ini. Momen itu terjadi kala Persija Jakarta berlaga di pekan ke-12 Liga 1 2023-2024.

Seperti diketahui, pada laga pekan ke-12 Liga 1 2023-2024, Persija Jakarta diketahui melawan Persik Kediri. Laga itu berlangsung di Stadion Brawijaya, Kediri, Jawa Timur, pada Minggu 17 September 2023.

Selebrasi Firza Andika

Duka yang dirasakan Aji Kusuma juga dirasakan para pemain Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- lainnya. Bahkan, permainan mereka yang begitu emosional sudah terasa saat gol pertama dicetak Firza Andika, sehingga berhasil menyamakan kedudukan 1-1.

Firza Andika terlihat menangis dan menunjukkan selebrasi yang tak biasa. Andika langsung mengambil jersey bertuliskan nama Aji Kusuma.

Dikutip dari laman resmi Persija, Senin (18/9/2023), tidak puas dengan hasil imbang, sang pelatih, Thomas Doll, memasukkan Alfriyanto Nico dan Witan Sulaeman pada menit ke-73. Dia menambah daya gedor tim.

Pergantian tersebut membuahkan hasil pada menit ke-90+3. Persija mendapat penalti setelah Witan dilanggar oleh Yusuf Meilana.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/02/11/1662225/espanyol-tantang-barcelona-di-laliga-202526-ini-jadwal-dan-link-tayangnya-di-vision-jyn.webp
Espanyol Tantang Barcelona di LaLiga 2025/26, Ini Jadwal dan Link Tayangnya di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2022/04/24/tee_kai_wunman_wei_chong.jpg
Trauma Kalah! Anak Didik Herry IP Akui Ganda Putra Indonesia Jadi Ancaman Serius di Malaysia Open 2026
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement