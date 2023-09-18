Kisah Sedih Aji Kusuma, Pemain Persija Jakarta yang Absen karena Berita Duka Ayahanda

KISAH sedih Aji Kusuma, pemain Persija Jakarta yang absen karena berita duka ayahanda akan dibas dalam artikel ini. Momen itu terjadi kala Persija Jakarta berlaga di pekan ke-12 Liga 1 2023-2024.

Seperti diketahui, pada laga pekan ke-12 Liga 1 2023-2024, Persija Jakarta diketahui melawan Persik Kediri. Laga itu berlangsung di Stadion Brawijaya, Kediri, Jawa Timur, pada Minggu 17 September 2023.

Duka yang dirasakan Aji Kusuma juga dirasakan para pemain Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- lainnya. Bahkan, permainan mereka yang begitu emosional sudah terasa saat gol pertama dicetak Firza Andika, sehingga berhasil menyamakan kedudukan 1-1.

Firza Andika terlihat menangis dan menunjukkan selebrasi yang tak biasa. Andika langsung mengambil jersey bertuliskan nama Aji Kusuma.

Dikutip dari laman resmi Persija, Senin (18/9/2023), tidak puas dengan hasil imbang, sang pelatih, Thomas Doll, memasukkan Alfriyanto Nico dan Witan Sulaeman pada menit ke-73. Dia menambah daya gedor tim.

Pergantian tersebut membuahkan hasil pada menit ke-90+3. Persija mendapat penalti setelah Witan dilanggar oleh Yusuf Meilana.