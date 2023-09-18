Niclas Fullkrug Optimis Borussia Dortmund Bisa Imbangi Kekuatan PSG

DORTMUND – Borussia Dortmund akan berhadapan dengan PSG di laga pertama fase grup Liga Champions 2023-2024. Pasukan Edin Terzic akan terlebih dahulu melakoni laga tandang di Parc des Princess, Paris, Prancis pada Rabu (20/9/2023) mendatang.

Jelang laga tersebut, penyerang anyar Borussia Dortmund, Niclas Fullkrug percaya diri timnya mampu mengimbangi kekuatan Paris Saint-Germain (PSG). Fullkrug menegaskan, kekuatan Die Borussen -julukan Borussia Dortmund- tidak boleh dipandang sebelah mata.

Pertandingan itu akan menjadi kali ketiga kedua tim bersua di Liga Champions. Sebelumnya, kedua tim sudah pernah bertemu di babak 16 besar pada 2020 silam. Kala itu, kedua tim sama-sama meraih kemenangan, namun PSG berhak lolos setelah menang agregat (3-2).

Menjelang pertandingan mendatang, Fullkrug yakin Borussia Dortmund mempunyai level kekuatan yang sama dengan PSG. Apalagi, kata Fullkrug, Die Borussen mempunyai keunggulan dukungan yang luar biasa dari suporter ketika bermain di kandang.

“Saya percaya segala sesuatu mungkin terjadi. Saya tidak melihat tim mana pun yang tidak terkalahkan. Tentu saja, ini adalah grup terkuat dan paling berimbang, tapi saya ingin melihat apakah mereka semua bisa tampil seperti yang mereka bayangkan di depan Yellow Wall,” kata Fullkrug dilansir dari laman resmi Borussia Dortmund, Senin (18/9/2023).