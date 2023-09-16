Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Erick Thohir Yakin Opening Ceremony Piala Dunia U-17 2023 di Gelora Bung Tomo Meriah

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Sabtu, 16 September 2023 |11:01 WIB
Erick Thohir Yakin Opening Ceremony Piala Dunia U-17 2023 di Gelora Bung Tomo Meriah
Ketua Umum PSSI Erick Thohir yakin Opening Ceremony Piala Dunia U-17 2023 bakal meriah (Foto: Dok. Erick Thohir)
JAKARTA -  LOC yakin Opening Ceremony Piala Dunia U-17 2023 akan berlangsung meriah. Acara tersebut nantinya akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Kota Surabaya, Jawa Timur, 10 November 2023.

Pihak LOC bakal menggelar pembukaan semenarik mungkin untuk mengundang animo pencinta sepak bola Kota Pahlawan dan sekitarnya. Acara selebrasi akan berlangsung selama 12 menit jelang duel Indonesia kontra Ekuador.

Trofi Piala Dunia U-17 (Foto: FIFA)

"Opening akan sangat menarik karena akan menjadi simbol pertama kali perhelatan Piala Dunia di Indonesia. Meskipun levelnya U-17, bagi Indonesia ini adalah Piala Dunia, jadi harus meriah dan tak terlupakan," ungkap Erick Thohir, Ketua Umum PSSI yang juga Ketua LOC.

Penunjukkan Wishnutama sebagai perancang acara upacara pembukaan Piala Dunia U-17 2023 sendiri bukannya tanpa alasan. Erick menilai kualitasnya sudah teruji di berbagai acara-acara internasional yang berlangsung di Tanah Air.

"Kualitas Wishnutama yang sudah teruji dan terbukti gelar event pertunjukan dunia, seperti G20 tahun lalu di Bali, dan terakhir di ASEAN Indo Pasific Forum di Jakarta yang heboh dan viral karena mampu mengubah warna Jakarta dalam semalam via pertunjukan video di gedung-gedung SCBD. Jadi sudah tergambar kualitasnya," timpal pria berusia 53 tahun tersebut.

Halaman:
1 2
      
