Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Jelang Inter Milan vs AC Milan, Andriy Shevchenko Bicara Pengalaman Merumput di Derby della Madoninna

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 16 September 2023 |02:15 WIB
Jelang Inter Milan vs AC Milan, Andriy Shevchenko Bicara Pengalaman Merumput di <i>Derby della Madoninna</i>
Andriy Shevchenko masih terkenang saat membela AC Milan ketika melawan Inter Milan (Foto: UEFA)
A
A
A

MILAN - Andriy Shevchenko masih terkenang bagaimana perasaannya saat melakoni Derby della Madoninna bersama AC Milan untuk menghadapi Inter Milan. Ia mengaku kerap mempersiapkan diri dengan cara berbeda jelang laga penuh gengsi itu.

Derby Milan akan terjadi di giornata keempat Liga Italia 2023-2024 antara Inter Milan vs AC Milan, Sabtu (16/9/2023) pukul 23.00 WIB. Laga ini selalu penuh gengsi, apalagi kini kedua kesebelasan sama-sama masih sempurna dari tiga laga di Serie A.

Inter Milan vs AC Milan

Shevchenko mengatakan setiap pemain dalam sebuah tim pastinya akan mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin karena laga derby ini penuh gengsi. Hal itulah yang dilakukan saat berseragam AC Milan pada 1999-2007.

"Ketika saya memainkan derby pertama saya mengerti apa artinya. Sejak saat itu saya mempersiapkan diri secara berbeda," kata Shevchenko, dikutip dari Tutto Mercato Web, Sabtu (16/9/2023).

Sheva melihat laga antara kedua tim kali ini pastinya akan berjalan cukup sengit. Sebab, Inter dan Milan mendapat tambahan pemain-pemain berkualitas di bursa transfer.

"Saya rasa ini akan menjadi pertandingan dengan kualitas yang bagus. Sebab, kedua tim sudah semakin kuat, apalagi AC Milan telah membangun skuad yang sangat besar dengan pemain-pemain penting," tukas pria asal Ukraina itu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/04/47/3017286/bareng-wni-di-italia-jay-idzes-rayakan-promosi-venezia-fc-ke-serie-a-2024-2025-1-2-3-cisss-xQPCofZRxY.jpg
Bareng WNI di Italia, Jay Idzes Rayakan Promosi Venezia FC ke Serie A 2024-2025: 1, 2, 3 Cisss!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/47/3016768/harga-pasar-jay-idzes-melonjak-drastis-setelah-antar-venezia-fc-promosi-ke-serie-a-2024-2025-tembus-rp44-miliar-ANV3nFXPAW.jpg
Harga Pasar Jay Idzes Melonjak Drastis Setelah Antar Venezia FC Promosi ke Serie A 2024-2025, Tembus Rp44 Miliar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/47/3016591/gara-gara-ini-pemain-timnas-indonesia-jay-idzes-takkan-didepak-venezia-fc-jelang-serie-a-2024-2025-9JmRwW3gL2.jpg
Gara-Gara Ini, Pemain Timnas Indonesia Jay Idzes Takkan Didepak Venezia FC Jelang Serie A 2024-2025?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/31/47/3015403/hasil-cremonese-vs-venezia-fc-di-leg-i-final-playoff-jay-idzes-dkk-selangkah-lagi-promosi-ke-serie-a-5mXLZV5Z0i.jpg
Hasil Cremonese vs Venezia FC di Leg I Final Playoff: Jay Idzes Dkk Selangkah Lagi Promosi ke Serie A!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/30/50/1661265/kronologi-kecelakaan-maut-yang-hampir-tewaskan-petinju-anthony-joshua-hoy.webp
Kronologi Kecelakaan Maut yang Hampir Tewaskan Petinju Anthony Joshua
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/30/patricia_geraldine.jpg
Usai Rekor Emas SEA Games 2025, Patricia Geraldine Pasang Target Asian Games 2026
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement