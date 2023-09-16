Jelang Inter Milan vs AC Milan, Andriy Shevchenko Bicara Pengalaman Merumput di Derby della Madoninna

MILAN - Andriy Shevchenko masih terkenang bagaimana perasaannya saat melakoni Derby della Madoninna bersama AC Milan untuk menghadapi Inter Milan. Ia mengaku kerap mempersiapkan diri dengan cara berbeda jelang laga penuh gengsi itu.

Derby Milan akan terjadi di giornata keempat Liga Italia 2023-2024 antara Inter Milan vs AC Milan, Sabtu (16/9/2023) pukul 23.00 WIB. Laga ini selalu penuh gengsi, apalagi kini kedua kesebelasan sama-sama masih sempurna dari tiga laga di Serie A.

Shevchenko mengatakan setiap pemain dalam sebuah tim pastinya akan mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin karena laga derby ini penuh gengsi. Hal itulah yang dilakukan saat berseragam AC Milan pada 1999-2007.

"Ketika saya memainkan derby pertama saya mengerti apa artinya. Sejak saat itu saya mempersiapkan diri secara berbeda," kata Shevchenko, dikutip dari Tutto Mercato Web, Sabtu (16/9/2023).

Sheva melihat laga antara kedua tim kali ini pastinya akan berjalan cukup sengit. Sebab, Inter dan Milan mendapat tambahan pemain-pemain berkualitas di bursa transfer.

"Saya rasa ini akan menjadi pertandingan dengan kualitas yang bagus. Sebab, kedua tim sudah semakin kuat, apalagi AC Milan telah membangun skuad yang sangat besar dengan pemain-pemain penting," tukas pria asal Ukraina itu.