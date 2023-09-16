Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Manchester United vs Brighton: Facundo Pellistri Jadi Starter, Rasmus Hojlund Bakal Terbantu

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 16 September 2023 |04:13 WIB
Manchester United vs Brighton: Facundo Pellistri Jadi Starter, Rasmus Hojlund Bakal Terbantu
Facundo Pellistri dijagokan turun sebagai starter untuk Manchester United (Foto: Instagram/@facupellistri)
A
A
A

MANCHESTER - Facundo Pellistri menjadi kandidat terkuat pengisi posisi sayap kanan saat laga pekan kelima Liga Inggris 2023-2024 antara Manchester United vs Brighton and Hove Albion. Sayap serang asal Uruguay itu diklaim dapat membantu Rasmus Hojlund mengeluarkan potensinya.

Sekadar informasi, Pellistri telah berseragam Man United sejak musim panas 2021. Akan tetapi, sayap serang berusia 21 tahun itu sama sekali belum mencatatkan debut sebagai starter di Liga Inggris.

Facundo Pellistri

Kesempatan itu datang pada akhir pekan ini di Liga Inggris 2023-2024. Antony dos Santos tengah dibekukan dari skuad karena masalah di luar lapangan. Sementara itu, Jadon Sancho tersangkut kasus indisipliner.

Alhasil, pos sayap kanan hanya tinggal Pellistri. Jurnalis Inggris, Rob Dawson, menjagokan sang pemain diturunkan Erik ten Hag sebagai starter pada laga kontra Brighton, Sabtu (16/9/2023) pukul 21.00 WIB.

"Saya sungguh senang melihat Pellistri diberikan kesempatan. Setiap kali dia masuk, dia terlihat tajam. Saya tahu tentu saja sulit menilai 10 menit bermain dengan tampil sebagai starter. Namun, jika tidak ada kesempatan, Anda tidak pernah tahu," ujar Dawson, dikutip dari laman resmi Man United, Sabtu (16/9/2023).

"Anak itu rutin bermain untuk Uruguay dan Anda bisa melihat dia selalu memberikan sesuatu ketika diturunkan hanya 10-15 menit saja," imbuhnya.

Halaman:
1 2
      
