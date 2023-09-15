Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-24 vs Timnas Kirgizstan U-24 di Asian Games 2022, Live di RCTI!

JADWAL siaran langsung Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-24 vs Timnas Kirgisztan U-24 di Asian Games 2022 dapat Anda ketahui di artikel ini. Laga yang akan disiarkan secara live di RCTI tersebut akan digelar di Hangzhou, China pada Selasa 19 September 2023 pukul 17.30 WIB.

Seperti yang diketahui, Timnas Indonesia U-24 tergabung di Grup F pada pesta olahraga multievent terbesar di Asia tersebut. Grup F sendiri berisikan Korea Utara, Taiwan, Kirgisztan dan Timnas Indonesia U-24.

Skuad Garuda Muda yang memimpin perjuangan mereka di China nanti pun bukanlah Shin Tae-yong, melainkan Indra Sjafri. Tentu diharapkan pembagian tugas tersebut dapat memaksimalkan hasil yang diraih Garuda Muda di Asian Games 2022.

Indra Sjafri pun sudah memanggil 22 pemain untuk Asian Games 2022. Beberapa nama merupakan pemain yang pekan lalu dipanggil Shin Tae-yong untuk memperkuat Timnas Indonesia U-23 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024.

Seperti halnya Rizky Ridho, Ramadhan Sananta, Alfeandra Dewangga, Ernando Ari, dan masih banyak lagi. Mereka semua pun akan bermain dengan skuad baru yang sejatinya juga sudah sering menjadi langganan timnas.

Tentunya kali ini diharapkan Timnas Indonesia U-24 dapat melampaui pencapaian edisi sebelumnya. Pada Asian Games 2018 yang digelar di Jakarta-Palembang, Indonesia, Timnas Indonesia U-24 gugur di babak 16 besar.