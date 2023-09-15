Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-24 vs Timnas Kirgizstan U-24 di Asian Games 2022, Live di RCTI!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 15 September 2023 |10:10 WIB
Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-24 vs Timnas Kirgizstan U-24 di Asian Games 2022, Live di RCTI!
Jadwal Timnas Indonesia U-24 vs Timnas Kirgisztan U-24 di Asian Games 2022. (Foto: PSSI)
A
A
A

JADWAL siaran langsung Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-24 vs Timnas Kirgisztan U-24 di Asian Games 2022 dapat Anda ketahui di artikel ini. Laga yang akan disiarkan secara live di RCTI tersebut akan digelar di Hangzhou, China pada Selasa 19 September 2023 pukul 17.30 WIB.

Seperti yang diketahui, Timnas Indonesia U-24 tergabung di Grup F pada pesta olahraga multievent terbesar di Asia tersebut. Grup F sendiri berisikan Korea Utara, Taiwan, Kirgisztan dan Timnas Indonesia U-24.

Skuad Garuda Muda yang memimpin perjuangan mereka di China nanti pun bukanlah Shin Tae-yong, melainkan Indra Sjafri. Tentu diharapkan pembagian tugas tersebut dapat memaksimalkan hasil yang diraih Garuda Muda di Asian Games 2022.

Indra Sjafri pun sudah memanggil 22 pemain untuk Asian Games 2022. Beberapa nama merupakan pemain yang pekan lalu dipanggil Shin Tae-yong untuk memperkuat Timnas Indonesia U-23 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024.

Sesi latihan Timnas Indonesia U-24

Seperti halnya Rizky Ridho, Ramadhan Sananta, Alfeandra Dewangga, Ernando Ari, dan masih banyak lagi. Mereka semua pun akan bermain dengan skuad baru yang sejatinya juga sudah sering menjadi langganan timnas.

Tentunya kali ini diharapkan Timnas Indonesia U-24 dapat melampaui pencapaian edisi sebelumnya. Pada Asian Games 2018 yang digelar di Jakarta-Palembang, Indonesia, Timnas Indonesia U-24 gugur di babak 16 besar.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/18/51/2885046/timnas-indonesia-u-24-kekurangan-pemain-di-asian-games-2023-indra-sjafri-yang-penting-saya-dan-tim-akan-fokus-GMF8lBoNal.jpg
Timnas Indonesia U-24 Kekurangan Pemain di Asian Games 2023, Indra Sjafri: Yang Penting Saya dan Tim akan Fokus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/18/51/2885018/ramadhan-sananta-tak-dilepas-persis-solo-indra-sjafri-buka-suara-CxzDLYOLwd.jpg
Asian Games 2023: Ramadhan Sananta Tak Dilepas Persis Solo ke Timnas Indonesia U-24, Indra Sjafri Buka Suara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/18/51/2884843/ramadhan-sananta-tak-dilepas-4-penyerang-ini-disebut-layak-bela-timnas-indonesia-u-24-di-asian-games-2022-pM1xoJdz7v.jpg
Ramadhan Sananta Tak Dilepas, 4 Penyerang Ini Disebut Layak Bela Timnas Indonesia U-24 di Asian Games 2022!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/18/51/2884816/breaking-news-afghanistan-dan-suriah-mundur-timnas-indonesia-u-24-hampir-pasti-lolos-ke-16-besar-asian-games-2022-RJTJ7woXJn.jpg
Breaking News: Afghanistan dan Suriah Mundur, Timnas Indonesia U-24 Hampir Pasti Lolos ke 16 Besar Asian Games 2022!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/30/11/1661199/reaksi-pelatih-timnas-futsal-indonesia-u19-jadi-runnerup-piala-aff-u19-2025-xnp.webp
Reaksi Pelatih Timnas Futsal Indonesia U-19 Jadi Runner-Up Piala AFF U-19 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2022/07/08/kisah_maurizio_sarri_sebagai_pelatih_sepak_bola_ya.jpg
Lazio Umumkan Kabar Gembira! Maurizio Sarri Pulih usai Operasi Jantung
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement