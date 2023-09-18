Asian Games 2023: Ramadhan Sananta Tak Dilepas Persis Solo ke Timnas Indonesia U-24, Indra Sjafri Buka Suara

HANGZHOU – Pelatih Timnas Indonesia U-24, Indra Sjafri, ikut buka suara terkait batalnya Ramadhan Sananta bergabung ke Timnas Indonesia U-24 untuk Asian Games 2022. Persis Solo selaku klub pemilik tak melepas sang striker untuk berjuang bersama Garuda Muda.

Ya, Laskar Sambernyawa -julukan Persis Solo- secara mengejutkan batal melepas Sananta ke Timnas Indonesia U-24. Adapun alasan tim berjuluk Laskar Sambernyawa itu karena saat ini mereka sedang krisis striker untuk mentas di Liga 1 2023-2024.

Diketahui, saat ini ada tiga pemain Persis Solo yang tidak bisa bermain Irfan Jauhari, Fernando Rodriguez, dan Arkhan Kaka. Irfan sedang dalam masa pemulihan cedera, sementara Arkhan sedang bersama Timnas Indonesia U-17 dalam menjalani TC di Jerman.

Kemudian untuk Rodriguez harus bertolak ke Spanyol untuk keperluan keluarga. Karena krisis striker di lini serang inilah Persis Solo membuat keputusan untuk tidak melepas Ramadhan Sananta menyusul Timnas Indonesia U-24 yang akan mengarungi perjuangannya di Asian Games 2022.

Indra Sjafri pun memberi respons mengenai situasi tersebut. Juru taktik asal Sumatera Barat itu tampak cukup kecewa dengan keputusan Persis Solo. Dia menjelaskan bahwa sejatinya Laskar Sambernyawa telah bersedia untuk melepas Sananta dari hasil diskusi mereka.

“Dari hasil diskusi dan komitmen saya dengan klub, Salah satunya Persis Solo, setuju memberikan pemain memperkuat Timnas Asian Games. Untuk Persis Solo, kita panggil hanya satu pemain yaitu Sananta,” kata Indra Sjafri kepada MNC Portal Indonesia, Senin (18/9/2023).