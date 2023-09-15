Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Tak Ada Selebrasi Usai Timnas Indonesia U-23 Lolos ke Piala Asia U-23 2024, Ini Penjelasan Arya Sinulingga

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Jum'at, 15 September 2023 |02:03 WIB
Tak Ada Selebrasi Usai Timnas Indonesia U-23 Lolos ke Piala Asia U-23 2024, Ini Penjelasan Arya Sinulingga
Timnas Indonesia U-23 berhasil lolos ke Piala Asia U-23 2024. (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA – Tidak ada selebrasi berlebihan usai Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-23 memastikan diri lolos ke Piala Asia U-23 2024. Menurut anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI, Arya Sinulingga, hal itu karena perjalanan Timnas Indonesia U-23 masih panjang.

Seperti yang diketahui, Timnas Indonesia U-23 sudah resmi memastikan tiket ke Piala Asia U-23 2024 yang akan berlangsung di Qatar. Garuda Muda finis di puncak Grup K usai menyapu bersih dua laga dengan kemenangan.

Timnas Indonesia U-23 berpesta sembilan gol ke gawang Taiwan U-23 pada Sabtu (9/9/2023), dan menang 2-0 atas Turkmenistan U-23 pada Selasa (12/9/2023). Para pemain melompat kegirangan usai pertandingan menghadapi Turkmenistan U-23.

Pada unggahan Instagram Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, Marselino Ferdinan dan kolega juga melompat dan menari di ruang ganti. Namun setelah itu, tidak ada selebrasi khusus.

Hal itu dibeberkan Exco PSSI, Arya Sinulingga. Dia menyebut tidak ada selebrasi atau euforia berlebihan usai Garuda Muda memastikan diri lolos ke Piala Asia U-23 2024.

Timnas Indonesia U-23 vs Turkmenistan U-23

“Euforianya saya rasa tidak begitu berlebihan, sesuai dengan situasi yang ada juga, kita gembira sudah menang, jadi suasananya kita enggak terlalu berlebihan untuk selebrasinya,” kata Arya dikutip program iNews Room, Jumat (15/9/2023).

Halaman:
1 2
      
