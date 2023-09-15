Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Mulai Jarang Dimainkan di Manchester United, Harry Maguire Bilang Begini

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 15 September 2023 |01:02 WIB
Pemain Manchester United, Harry Maguire. (Foto: Reuters)
MANCHESTER – Pemain Manchester United, Harry Maguire sadar posisinya kini mulai dikesampingkan karena sudah jarang mendapatkan tempat di skuad utama. Meski begitu, Maguire menegaskan takkan menyerah untuk kembali menjadi bek utama di tim berjuluk Setan Merah tersebut.

Ya, Maguire sejauh ini bukan merupakan pilihan utama pelatih Erik ten Hag. Tercatat, pemain berusia 30 tahun itu baru bermain dalam satu pertandingan musim ini, itupun hanya diberikan kesempatan selama 23 menit.

Erik ten Hag lebih suka memainkan Lisandro Martinez dan Raphael Varane untuk menjaga lini belakang Setan Merah -julukan Manchester United. Maguire yang sempat terpinggirkan bahkan sempat diisukan pindah ke West Ham United.

Harry Maguire

Akan tetapi, tidak ada kesepakatan hingga bursa transfer musim panas ditutup. Menjelang jeda internasional selesai, Maguire meyakini dirinya masih layak untuk bermain di Manchester United. Dia siap memaksimalkan setiap kesempatan yang ada.

“Saya tahu, saat ini, ketika saya belum menjadi starter dalam empat pertandingan pertama musim ini, ceritanya muncul di benak saya. Jadi, saya harus terus tampil ketika saya terpilih,” kata Maguire dilansir dari Mirror, Jumat (15/9/2023).

