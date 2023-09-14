Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Gara-Gara Ejek Anaknya, Wayne Rooney Tampar Keras Atlet WWE Ini hingga Jatuh Terkapar

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Kamis, 14 September 2023 |04:06 WIB
Gara-Gara Ejek Anaknya, Wayne Rooney Tampar Keras Atlet WWE Ini hingga Jatuh Terkapar
Wayne Rooney tampar Wade Barrett. (Foto: Reuters)
A
A
A

GARA-gara ejek anaknya, Wayne Rooney tampar keras atlet WWE ini hingga jatuh terkapar. Momen ini terjadi pada 9 November 2015, di mana saat itu mantan pemain Manchester United tersebut menghadiri WWE Raw di Manchester Arena, Inggris.

Melansir dari The Sun, Rooney dan anak-anaknya memang penggemar berat gulat. Maka dari itu, saat WWE Raw mampir ke Inggris, dia dengan semangat datang untuk menontonnya.

Wayne Rooney

Namun, kejadian tak mengenakan terjadi. Pasalnya, gara-gara ejek anaknya, Wayne Rooney tampar keras atlet WWE ini hingga jatuh terkapar.

Sosok atlet yang dimaksud adalah Wade Barrett, seorang penggemar berat Preston yang pernah menyebut Rooney sebagai seorang ‘diver’ di Twitter karena caranya mendapatkan penalti saat Manchester United melawan klub kesayangannya.

Perseteruan antara kedua bintang olahraga tersebut mulai memanas tatkala Barrett mengetahui legenda Timnas Inggris itu datang ke WWE Raw di Manchester Arena bersama anak-anaknya. Barrett pun mulai melontarkan kata-kata ejekan untuk anak-anak Rooney yang membuat pemain asal Inggris itu marah.

"Saya tidak suka anak laki-laki Anda duduk di sana dan melihat ayahnya sendiri gagal. Karena jujur saja, dia mengalami hal itu setiap kali Anda melangkah di lapangan sepak bola," ucap Barrett dilansir dari Bleacher Report.

Ucapan Barrett seketika mengundang amarah Rooney. Saat atlet WWE tersebut turun dari atas ring, Rooney langsung menghampirinya dan memberikan tamparan maut hingga Barrett terkapar.

Halaman:
1 2
      
