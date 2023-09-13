Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Bali United Beri Dukungan Penuh kepada Kadek Arel yang Dipanggil ke TC Timnas Indonesia U-24 Jelang Asian Games 2022

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 13 September 2023 |03:17 WIB
Bali United Beri Dukungan Penuh kepada Kadek Arel yang Dipanggil ke TC Timnas Indonesia U-24 Jelang Asian Games 2022
Kadek Arel kala membela Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

BALI Bali United memberi dukungan penuh untuk pemainnya, Kadek Arel. Diketahui, Kadek Arel turut dipanggil untuk menjalani pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia U-24 di Jakarta jelang Asian Games 2022.

Pihak Bali United untuk berharap Kadek Arel bisa menampilkan performa apiknya. Dengan begitu, sang pemain bisa menembus skuad utama untuk Asian Games 2022.

Kadek Arel

"Selamat berjuang Kadek Arel," tulis Bali United di laman resminya.

"Arel akan berjuang memberikan penampilan terbaiknya untuk bisa menembus skuad utama yang akan tampil di Asian Games tersebut," lanjutnya.

Halaman:
1 2
      
